Ünlü oyuncu Sibel Turnagöl oto sanayide restoran açtı! Yeni hali görenleri şaşırttı

Yeşilçam’ın ünlü oyuncusu Sibel Turnagöl, yıllar sonra oyunculuğa ara verip Maslak Oto Sanayi’de restoran açtı. Yeni işinde mutlu ve çalışkan haliyle dikkat çeken Turnagöl’ün değişimi sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerinden Sibel Turnagöl, oyunculuk kariyerine ara vererek bambaşka bir alanda yoluna devam ediyor.

Bir döneme damga vuran “Hayat Köprüsü”, “Günah”, “Abuzer Kadayıf” ve “Gönülden Gönüle” gibi yapımlarda rol alan Turnagöl, özellikle Kadir İnanır’la başrolünü paylaştığı “Sen Türkülerini Söyle” filmiyle hafızalarda yer etmişti.

ESNAFLIĞA HIZLI BİR ŞEKİLDE UYUM SAĞLADI

Uzun süredir ekranlardan uzak olan ünlü isim, şimdilerde Maslak Oto Sanayi bölgesinde bir restoran işletiyor. Günlük olarak hem serviste hem de kasada aktif olarak çalışan Turnagöl, esnaflığa hızlı bir şekilde uyum sağladı.

2012 yılında ise Mehmet Çelik ile hayatını birleştiren Turnagöl, evliliğinin ardından sahnelere ve ekranlara veda etmişti.

Değişimiyle de dikkat çeken ünlü oyuncunun son haline “Hâlâ çok güzelsiniz” ve “Allah bol kazançlar versin” gibi yorumlar geldi.