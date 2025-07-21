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Ünlü oyuncu Sibel Turnagöl oto sanayide restoran açtı! Yeni hali görenleri şaşırttı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ünlü oyuncu Sibel Turnagöl oto sanayide restoran açtı! Yeni hali görenleri şaşırttı
Yeşilçam, Oyuncu, Restoran, Esnaf, Haber
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yeşilçam’ın ünlü oyuncusu Sibel Turnagöl, yıllar sonra oyunculuğa ara verip Maslak Oto Sanayi’de restoran açtı. Yeni işinde mutlu ve çalışkan haliyle dikkat çeken Turnagöl’ün değişimi sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerinden Sibel Turnagöl, oyunculuk kariyerine ara vererek bambaşka bir alanda yoluna devam ediyor.

Ünlü oyuncu Sibel Turnagöl oto sanayide restoran açtı! Yeni hali görenleri şaşırttı - 1. Resim

Bir döneme damga vuran “Hayat Köprüsü”, “Günah”, “Abuzer Kadayıf” ve “Gönülden Gönüle” gibi yapımlarda rol alan Turnagöl, özellikle Kadir İnanır’la başrolünü paylaştığı “Sen Türkülerini Söyle” filmiyle hafızalarda yer etmişti.

Ünlü oyuncu Sibel Turnagöl oto sanayide restoran açtı! Yeni hali görenleri şaşırttı - 2. Resim

ESNAFLIĞA HIZLI BİR ŞEKİLDE UYUM SAĞLADI

Uzun süredir ekranlardan uzak olan ünlü isim, şimdilerde Maslak Oto Sanayi bölgesinde bir restoran işletiyor. Günlük olarak hem serviste hem de kasada aktif olarak çalışan Turnagöl, esnaflığa hızlı bir şekilde uyum sağladı.

Ünlü oyuncu Sibel Turnagöl oto sanayide restoran açtı! Yeni hali görenleri şaşırttı - 3. Resim

2012 yılında ise Mehmet Çelik ile hayatını birleştiren Turnagöl, evliliğinin ardından sahnelere ve ekranlara veda etmişti.

Ünlü oyuncu Sibel Turnagöl oto sanayide restoran açtı! Yeni hali görenleri şaşırttı - 4. Resim

Değişimiyle de dikkat çeken ünlü oyuncunun son haline “Hâlâ çok güzelsiniz” ve “Allah bol kazançlar versin” gibi yorumlar geldi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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