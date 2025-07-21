Kadir Ezildi evlendi, lüks evi olay oldu! O detay dikkat çekti: Bir bakan bir daha baktı

Geçtiğimiz hafta nişanlısı Gamze Ezildi ile dünyaevine giren sosyal medya fenomeni Kadir Ezildi, balayı sonrası lüks evini takipçileriyle paylaştı. Ezildi'nin ev paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Sosyal medya fenomeni ve “En Hamarat Benim” programının sunucusu Kadir Ezildi, geçtiğimiz günlerde nişanlısı Gamze Ezildi ile hayatını birleştirdi.

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Düğünleriyle gündem olan çift, balayı dönüşü evlerini ilk kez takipçileriyle paylaştı. Temizlik konusundaki titizliğiyle tanınan Ezildi, evinin her köşesini detaylı bir şekilde sosyal medya hesabından yayınladı.

HAMAM EN ÇOK KONUŞULAN BÖLÜMLERDEN BİRİ OLDU

Lüks detayların dikkat çektiği evde özel olarak yaptırılan hamam ise en çok konuşulan bölümlerden biri oldu.

Balayını Mısır’da geçiren çiftin ev paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Ezildi’nin takipçileri, “Evin çok güzel, güle güle oturun” yorumlarıyla beğenilerini dile getirdi.