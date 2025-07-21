Hamdi Alkan dördüncü kez evleniyor! Gelin adayının mesleği herkesi şaşırttı

58 yaşındaki ünlü yönetmen Hamdi Alkan yeniden evleniyor! Daha önce Canan Hoşgör ve Selen Görgüzel ile evlilik yapan Alkan’ın, Dr. Dicle Çelik ile nikah masasına oturmaya hazırlandığı öğrenildi.

58 yaşındaki ünlü yönetmen ve oyuncu Hamdi Alkan’ın dördüncü kez evlenmeye hazırlandığı öğrenildi.

Daha önce oyuncu Canan Hoşgör ile iki kez evlenip 2012 yılında yollarını ayıran, ardından 2014’te oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel ile yaptığı evliliği de 2022 yılında sona eren Alkan, bu kez farklı bir meslek grubundan biriyle hayatını birleştirmeye hazırlanıyor.

Alkan’ın, Dr. Dicle Çelik ile nikah masasına oturmaya hazırlandığı öğrenildi. Dr. Çelik’in Alkan’ı yakın çevresiyle tanıştırdığı ve çiftin sık sık birlikte vakit geçirdiği öğrenildi.

DOKTOR ARKADAŞLARIYLA TEKNE TURUNA ÇIKTI

Geçtiğimiz hafta, Hamdi Alkan’ın, Çelik ve onun hekim arkadaşlarıyla birlikte bir tekne turuna katıldığı da basına yansıdı.

Sabah'ın haberine göre, çifte yakın kaynaklar, Hamdi Alkan’ın bu çevreden olumlu etkilenerek evlilik kararı aldığını öne sürdü.