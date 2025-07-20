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Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç mal varlığını açıkladı! Bakın mirasını kime bırakacak?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç mal varlığını açıkladı! Bakın mirasını kime bırakacak?
Serdar Ortaç, Miras, MS Hastalığı, TikTok, Canlı Yayın, Haber
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

MS hastalığıyla mücadele eden Serdar Ortaç'tan, duyanları üzen bir itiraf geldi. Son dönemde TikTok’ta açtığı canlı yayınlarla gündeme gelen ünlü şarkıcı mirasını kime bırakacağını açıkladı.

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Serdar Ortaç, uzun yıllardır mücadele ettiği Multipl Skleroz (MS) hastalığıyla gündemde kalmaya devam ediyor.

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç mal varlığını açıkladı! Bakın mirasını kime bırakacak? - 1. Resim

Son dönemde TikTok’ta açtığı canlı yayınlarla dikkat çeken Ortaç, miras planı hakkında da samimi açıklamalarda bulundu.

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç mal varlığını açıkladı! Bakın mirasını kime bırakacak? - 2. Resim

Ünlü şarkıcı, "Kalan zamanım belli değil. Çoluk çocuk yok. Mirasımı çalışanlarıma bıraktım. Fazla param yok, bir evim var, bölüşsünler" sözleriyle sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç mal varlığını açıkladı! Bakın mirasını kime bırakacak? - 3. Resim

Serdar Ortaç’ın bu içten itirafı, hayranları ve takipçileri arasında büyük ilgi gördü.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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