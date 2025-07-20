Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç mal varlığını açıkladı! Bakın mirasını kime bırakacak?

Kaynak: Türkiye Gazetesi 20 Temmuz 2025 16:55 - Güncelleme: 20 Temmuz 2025 17:09 - Güncelleme:

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MS hastalığıyla mücadele eden Serdar Ortaç'tan, duyanları üzen bir itiraf geldi. Son dönemde TikTok’ta açtığı canlı yayınlarla gündeme gelen ünlü şarkıcı mirasını kime bırakacağını açıkladı.

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Serdar Ortaç, uzun yıllardır mücadele ettiği Multipl Skleroz (MS) hastalığıyla gündemde kalmaya devam ediyor. İlgili Haber Oğuzhan Koç’un kira kabusu! Zam talebi dudak uçuklattı, dava açıldı: "Bu kira olmaz" Son dönemde TikTok’ta açtığı canlı yayınlarla dikkat çeken Ortaç, miras planı hakkında da samimi açıklamalarda bulundu. Ünlü şarkıcı, "Kalan zamanım belli değil. Çoluk çocuk yok. Mirasımı çalışanlarıma bıraktım. Fazla param yok, bir evim var, bölüşsünler" sözleriyle sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Serdar Ortaç’ın bu içten itirafı, hayranları ve takipçileri arasında büyük ilgi gördü.

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Ceylan Yıldız