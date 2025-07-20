Oğuzhan Koç’un kira kabusu! Zam talebi dudak uçuklattı, dava açıldı: "Bu kira olmaz"

Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç, Beşiktaş’ta aylık 85 bin lira kira ödediği dairesiyle ilgili ev sahibiyle karşı karşıya geldi. Ev sahibinin yaklaşık dört katlık kira artışı talep etmesi üzerine büyük şaşkınlık yaşayan Koç, uzlaşma sağlanamayınca yasal yollara başvurdu. Taraflar arasında anlaşma sağlanamayınca süreç mahkemeye taşındı. Ev sahibi, mevcut kira bedelinin düşük olduğunu ileri sürerek Oğuzhan Koç aleyhine kira tespit davası açtı.

Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç, Beşiktaş Levent Mahallesi’nde 2019 yılından bu yana oturduğu dairenin kira bedelinde yaşanan anlaşmazlık nedeniyle ev sahibiyle mahkemelik oldu.

Koç’un aylık 85 bin lira kira ödediği daire için ev sahibi Güneş B., bedelin 350 bin liraya çıkarılmasını talep etti. Yaklaşık dört katlık zam talebine itiraz eden Oğuzhan Koç, uzlaşma sağlanamayınca taraflar soluğu mahkemede aldı.

Ev sahibi, İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak kira tespit davası açtı. Güneş B., dilekçesinde yaptığı zammın hakkaniyetli olduğunu savunarak, Koç’un çevredeki emsallere göre çok daha düşük bedelle oturduğunu öne sürdü.

"MAHKEME DAVAYI KABUL ETTİ"

Sabah’ın haberine göre, Oğuzhan Koç İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'ne sunduğu dilekçesinde, düzenli olarak kira artışını gerçekleştirdiğini ancak evin kira bedelinin bu olmasının mümkün olmadığını dile getirdi. Evde çok tadilat yapıp cebinden para ödediğini dilekçesinde belirten Oğuzhan Koç, mağdur edilmeye çalışıldığını ifade etti.

Oğuzhan Koç

Mahkeme davayı kabul etti. Taraflar önümüzdeki günlerde İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi’nde hâkim karşısına çıkacak.