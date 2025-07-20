Müge Anlı’nın ekran yüzü Şevki Sözen ailesiyle gündemde! Oğluyla benzerliği ağızları açık bıraktı

Yıllardır Müge Anlı’nın programında yorumlarıyla dikkat çeken Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Şevki Sözen, sosyal medya paylaşımlarıyla da ilgi görüyor. Ailesiyle sık sık paylaşım yapan Sözen’in oğlu ise, babasına olan benzerliğiyle görenleri şaşırtıyor.

Müge Anlı’nın programında uzun süredir yorumcu olarak yer alan Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Şevki Sözen, sosyal medya paylaşımlarıyla da gündeme geliyor.

Ailesiyle olan bağını sık sık gözler önüne seren Sözen, özellikle oğlu Ayberk Sözen’e olan sevgisini her fırsatta dile getiriyor.

Evli ve bir çocuk sahibi olan Ayberk Sözen sayesinde kayınpederlik ve dedelik duygusunu da yaşayan Prof. Dr. Şevki Sözen’in oğlu ile arasındaki dikkat çekici benzerlik, takipçilerin de gözünden kaçmıyor.

Baba-oğulun adeta birbirinin kopyası gibi görünmesi, sosyal medyada büyük ilgi görüyor. “Çok benziyorsunuz”, “Ayberk babasının kopyası” gibi yorumlar yapılıyor.