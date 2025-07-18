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Restoran ve kafelere yeni düzenleme geliyor! Tüketici menü fiyatını internetten karşılaştıracak

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Restoran ve kafelere yeni düzenleme geliyor! Tüketici menü fiyatını internetten karşılaştıracak
Fiyat Etiketi, Restoran, Kafe, Tüketici Hakları, Haber
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fiyat Etiketi Yönetmeliği’ndeki yeni düzenlemeyle; yiyecek-içecek işletmelerindeki masalarda menü ile fiyat listeleri tüketicilere karekod ile de gösterilebilecek. Hizmet fiyatlarının karşılaştırılması için fiyat listelerinin internet ortamında yayınlanmasını sağlayacak sistem kurulacak.

Ticaret Bakanlığı, tüketicinin fiyatları kolayca karşılaştırabilmesi için restoran ve kafelere internet üzerinden menü yayımlama mecburiyeti getirmeye hazırlanıyor. Bakanlıktan yapılan açıklamada, perakende olarak satışa sunulan mal ve hizmetlere ait fiyat etiketleri, tarife ve fiyat listelerine ilişkin hususların Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Fiyat Etiketi Yönetmeliği ile düzenlendiği belirtildi.

Yiyecek ve içecek hizmeti sunulan iş yerlerindeki masalarda menü ile fiyat listelerinin tüketicilere karekod ile de gösterilebileceğine işaret edilen açıklamada, şu değerlendirmede bulunuldu: Lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan iş yerlerinde 1 Ocak 2024’te başlatılan kapı önünde ve masa üstlerinde fiziki menü listesi ve fiyat listesi sunulması uygulamasının yanı sıra bu listelere bundan böyle masa üstünde karekod kullanımı ile de ulaşılmasının önü açılarak, hem tüketiciler hem işletmeler açısından kolaylık getirilmiştir.

Açıklamada, kriterleri, Bakanlıkça belirlenen yiyecek ve içecek hizmeti sunulan iş yerlerinin, fiyat listelerini bir sisteme aktaracağı belirtilerek “Lokanta, restoran, kafe gibi işletmelerde sunulan hizmet fiyatlarının tüketiciler tarafından kolayca karşılaştırılması adına, söz konusu işletmelerin fi yat listelerinin internet ortamında yayınlanmasını sağlayacak bir sistem kurulması hedeflenmektedir” ifadeleri kullanıldı. Uygulama kapsamında ayrıca dijital menü, kitap, dergi gibi ürünlerde ise satıcılara fi yat etiketinin yanı sıra, elektronik cihaz kullanma kolaylığı da getiriliyor.

Restoran ve kafelere yeni düzenleme geliyor! Tüketici menü fiyatını internetten karşılaştıracak - 1. Resim

TARTIDA ‘DARA’ MECBURİYETİ

Ticaret Bakanlığının artan tüketici mağduriyetlerine karşı aldığı tedbirler arasında tartılan ürünlere yönelik düzenleme de bulunuyor. Buna göre, ‘ölçü ve tartıda doğruluk’ ilkesi esas alınarak satıcı tarafından tüketici huzurunda tartılarak satılan ürünlerin ambalaj ağırlıklarının düşülmesi yani darasının alınması zorunlu olacak. Böylece, tüketicilerin satın aldığı ürünlerin net miktarı üzerinden ödeme yapması sağlanarak ekonomik çıkarlarını koruyucu tedbir alınmış olacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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