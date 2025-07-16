Müşteriler neye uğradığını şaşırdı! Kamyon uçarak restorana girdi, o anlar kameraya yansıdı

Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği demir yüklü kamyon 8 metrelik duvardan uçarak bir dükkana girdi. Hatay'daki kaza anları kameraya yansıdı. Kazada sürücü ve bir müşteri yaralandı.

Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde sıradışı bir kaza yaşandı. M.T. idaresindeki 31 AKS 103 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 8 metre yükseklikten bir restoranın bahçesine düştü.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile restorandaki müşteri kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı. Demir yüklü kamyonun duvardan uçtuğu anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

"ORMAN YANGINI NEDENİYLE HELİKOPTER DİYE DÜŞÜNÜYORDUM"

İş yerinde sipariş beklediği sırada hafriyat kamyonunun uçarak iş yerine girdiğini ifade eden Ahmet Aksu, "Ben bu iş yerinde motokurye olarak çalışıyorum. Dışarıda sipariş beklerken yüksek ve gürültülü bir ses geldi. İçeriye girip baktığımda hafriyat kamyonu bahçeye uçarak dükkana girdi. Kentte devam eden orman yangını nedeniyle helikopter diye düşünüyordum ama gökyüzünde helikopter olmayınca içeriye baktığımda kamyonu gördüm. Zararımız var. Masalarımız, sandalyelerimiz ve ağaçlarımız zarar gördü. Bir de müşterimizin ayağından hafif yaralanması oldu. Allah bir daha göstermesin. Bu durumun olacağı hayatta aklımıza gelmezdi" ifadelerini kullandı.