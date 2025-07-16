Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Şanlıurfa'da 5 araç birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var

Şanlıurfa'da 5 araç birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Şanlıurfa&#039;da 5 araç birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var
Şanlıurfa, Trafik Kazası, Karaköprü, Yaralanma, Haber
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi Akbayır Mahallesi GAP Bulvarı'nda, sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 7 kişi, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelerde tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan bulvar, araçların çekilmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Şarköy nerede, Tekirdağ ile arasında kaç km var? Şarköy'de çıkan orman yangınıyla beraber gündeme geldiTürkiye'deki 90 bin camide selalar okundu! 15 Temmuz gecesi bir kez daha hatırlandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Burdur'da domates yüklü kamyonet şarampole devrildi: 1 ölü - 3. SayfaBurdur'da domates yüklü kamyonet şarampole devrildi: 1 ölüİstanbul'da iki motosiklet çarpıştı: Yaralılar var - 3. Sayfaİstanbul'da iki motosiklet çarpıştı: Yaralılar varÇanakkale'de yangın giderek büyüyor! 659 yıllık tarihi mezarlar zarar gördü - 3. Sayfa659 yıllık tarihi mezarlar zarar gördüAyşe Tokyaz'ın son görüntüleri ortaya çıktı! Eyüpsultan'da cesedi valizin içinde bulunmuştu - 3. SayfaAyşe Tokyaz'ın son görüntüleri ortaya çıktı!Refüje çarparak takla atan otomobilde can pazarı! - 3. SayfaRefüje çarparak takla atan otomobilde can pazarı!Heybeliada açıklarında can pazarı! Motoryatın çarptığı tekne battı, 7 kişi denize düştü - 3. SayfaMotoryatın çarptığı tekne battı, 7 kişi denize düştü
Sonraki Haber Yükleniyor...