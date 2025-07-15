Refüje çarparak takla atan otomobilde can pazarı!
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Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Uşak'ta refüje çarparak takla atan otomobildeki 5 kişi hastanede tedavi altına alındı.
Gediz-Uşak kara yolunda ilerleyen R.K.K. (21) yönetimindeki otomobil, Derbent köyü yakınlarında refüje çarparak takla attı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile otomobildeki F.K. (15), E.K.K. (12), C.N.K. (20) ve M.K. (19) ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan E.K.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Abdullah Aydemir