Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Refüje çarparak takla atan otomobilde can pazarı!

Refüje çarparak takla atan otomobilde can pazarı!

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Refüje çarparak takla atan otomobilde can pazarı!
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Uşak'ta refüje çarparak takla atan otomobildeki 5 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Gediz-Uşak kara yolunda ilerleyen R.K.K. (21) yönetimindeki otomobil, Derbent köyü yakınlarında refüje çarparak takla attı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile otomobildeki F.K. (15), E.K.K. (12), C.N.K. (20) ve M.K. (19) ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan E.K.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı
Halit Gürsel ve şehitlerimiz anısına özel olarak hazırlandı! Bakan Yerlikaya'dan 15 Temmuz kahramanları için duygu dolu sözler
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Heybeliada açıklarında can pazarı! Motoryatın çarptığı tekne battı, 7 kişi denize düştü - 3. SayfaMotoryatın çarptığı tekne battı, 7 kişi denize düştüİstanbul'da feci olay: Üzerine ağaç dalı düşen 3 kişi hastanelik oldu - 3. SayfaFeci olay: Üzerine ağaç dalı düşen 3 kişi hastanelik olduErzurum'da hareketli anlar! Çocuklar buldu, sokağa giriş çıkışlar kapatıldı - 3. SayfaÇocuklar buldu, sokağa giriş çıkışlar kapatıldı!Anız yangını felaketi getirdi! Asırlık düğmeli evler küle döndü - 3. SayfaAsırlık düğmeli evler küle döndüKayganlaşan yolda minibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var - 3. SayfaKayganlaşan yolda minibüs devrildi: Çok sayıda yaralı varKüçükçekmece'de silah sesleri! Dükkanlar hedef alındı - 3. SayfaKüçükçekmece'de silah sesleri! Dükkanlar hedef alındı
Sonraki Haber Yükleniyor...