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Burdur'da domates yüklü kamyonet şarampole devrildi: 1 ölü

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Burdur&#039;da domates yüklü kamyonet şarampole devrildi: 1 ölü
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3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Burdur'un Gölhisar ilçesinde, domates yüklü kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Burdur'un Gölhisar ilçesinde şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.

Abdulselam Demircan (54) idaresindeki domates yüklü kamyonet, Yusufça beldesinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sürücü araçtan çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, sürücü Demircan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücünün cenazesi, Gölhisar Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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