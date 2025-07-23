Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Serveti gitti, kartları bloke edildi! Özcan Deniz mali krizde: Sebebi ise...

Serveti gitti, kartları bloke edildi! Özcan Deniz mali krizde: Sebebi ise...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Serveti gitti, kartları bloke edildi! Özcan Deniz mali krizde: Sebebi ise...
Özcan Deniz, Borç, Haciz, Kefil, Mali Kriz, Sanatçı, Haber
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bir süredir ailesiyle yaşadığı sorunlarla gündemde olan ünlü şarkıcı Özcan Deniz, abisinin borçlarına kefil olunca mali bir krizle karşı karşıya kaldı. Borçların ödenmemesi üzerine bankalar, doğrudan sanatçının hesaplarına haciz koydu.

Bir süredir sağlık sorunları ve ailevi problemlerle gündeme gelen ünlü sanatçı Özcan Deniz, bu kez yaşadığı büyük bir mali krizle dikkatleri üzerine çekti. Tüm mal varlığına ve gelirine haciz konulan sanatçının ekonomik anlamda ciddi bir darboğazda olduğu öğrenildi.

Serveti gitti, kartları bloke edildi! Özcan Deniz mali krizde: Sebebi ise... - 1. Resim

Krizin merkezinde ise kardeşi Ercan Deniz yer alıyor. Yıllar önce kardeşinin kullandığı banka kredilerine kefil olan Özcan Deniz, borçların ödenmemesi üzerine ağır bir maddi yükle karşı karşıya kaldı. Bankalar, borçlu Ercan Deniz'in ipotekli taşınmazlarına yönelmek yerine, doğrudan kefil olan Özcan Deniz’in hesaplarına ve gelirlerine haciz işlemi başlattı.

Serveti gitti, kartları bloke edildi! Özcan Deniz mali krizde: Sebebi ise... - 2. Resim

Sabah’ın haberine göre, sanatçının avukatları, haciz kararına itiraz ederek yasal süreci başlattı. Yapılan açıklamada, bankanın öncelikli olarak borçluya ait taşınmazlara başvurması gerektiği, ancak bunun yerine kefil olan Özcan Deniz'e doğrudan icra uygulandığı ifade edildi. Avukatlar, mağduriyetin giderilmesi adına dava açıldığını da duyurdu.

Ercan Deniz
Ercan Deniz

"BU ERCAN DENİZ'İN İLK İHANETİ DEĞİL"

Özcan Deniz ise adliye çıkışında yaptığı açıklamada kardeşi Ercan Deniz’e sert sözlerle yüklendi:

Serveti gitti, kartları bloke edildi! Özcan Deniz mali krizde: Sebebi ise... - 4. Resim

“Bu, Ercan Deniz'in ilk ihaneti değil. Geçmişimi çalan Ercan ve eşleri, şimdi de geleceğimi çalmaya çalışıyor. Buna asla izin vermeyeceğim.”

Serveti gitti, kartları bloke edildi! Özcan Deniz mali krizde: Sebebi ise... - 5. Resim

Tüm kazançlarına haciz konulan sanatçının kredi kartlarını dahi kullanamadığı, bazı projelerini iptal etmek zorunda kaldığı bildirildi. Özcan Deniz’in, yaşadığı mali sıkıntıdan çıkmak için hukuk mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Chaby han boşandı mı? Chaby Han ve Gülce çifti adından söz ettiriyorCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erzurum Kongresi mesajı!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yıldız Tilbe’ye doktorundan yasak! Sahnede hastalığını açıkladı: Şok içinde öğrendim - MagazinYıldız Tilbe’ye doktorundan yasak! Sahnede hastalığını açıkladı: Şok içinde öğrendimUzun süredir teklif yağıyordu! Gülsim Ali’nin yeni dizisi ve rolü belli oldu - MagazinUzun süredir teklif yağıyordu! Yeni dizisi belli olduBölüm başına istediği ücret şoke etmişti! Burak Özçivit sessizliğini bozdu: Olay açıklama - MagazinBölüm başına istediği ücret şoke etmişti! Burak Özçivit'ten olay açıklamaOzzy Osbourne kimdir, neden öldü? İngiliz müzisyen hayatını kaybetti - MagazinDünyaca ünlü İngiliz müzisyen hayatını kaybettiFatih Mühürdar’ın boğaz manzaralı evi görenleri kendisine hayran bıraktırdı! İçindeki detaylar şaşırtıyor - MagazinBoğaz manzaralı evi gündem oldu! İçinde yok yok...Ozan Güven’e darp davasında karar: Abajur silah sayıldı, savunması inandırıcı değil - MagazinDarp davasında karar: Abajur silah sayıldı, savunması ise...
Sonraki Haber Yükleniyor...