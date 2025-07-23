Serveti gitti, kartları bloke edildi! Özcan Deniz mali krizde: Sebebi ise...

Bir süredir ailesiyle yaşadığı sorunlarla gündemde olan ünlü şarkıcı Özcan Deniz, abisinin borçlarına kefil olunca mali bir krizle karşı karşıya kaldı. Borçların ödenmemesi üzerine bankalar, doğrudan sanatçının hesaplarına haciz koydu.

Bir süredir sağlık sorunları ve ailevi problemlerle gündeme gelen ünlü sanatçı Özcan Deniz, bu kez yaşadığı büyük bir mali krizle dikkatleri üzerine çekti. Tüm mal varlığına ve gelirine haciz konulan sanatçının ekonomik anlamda ciddi bir darboğazda olduğu öğrenildi.

Krizin merkezinde ise kardeşi Ercan Deniz yer alıyor. Yıllar önce kardeşinin kullandığı banka kredilerine kefil olan Özcan Deniz, borçların ödenmemesi üzerine ağır bir maddi yükle karşı karşıya kaldı. Bankalar, borçlu Ercan Deniz'in ipotekli taşınmazlarına yönelmek yerine, doğrudan kefil olan Özcan Deniz’in hesaplarına ve gelirlerine haciz işlemi başlattı.

Sabah’ın haberine göre, sanatçının avukatları, haciz kararına itiraz ederek yasal süreci başlattı. Yapılan açıklamada, bankanın öncelikli olarak borçluya ait taşınmazlara başvurması gerektiği, ancak bunun yerine kefil olan Özcan Deniz'e doğrudan icra uygulandığı ifade edildi. Avukatlar, mağduriyetin giderilmesi adına dava açıldığını da duyurdu.

Ercan Deniz

"BU ERCAN DENİZ'İN İLK İHANETİ DEĞİL"

Özcan Deniz ise adliye çıkışında yaptığı açıklamada kardeşi Ercan Deniz’e sert sözlerle yüklendi:

“Bu, Ercan Deniz'in ilk ihaneti değil. Geçmişimi çalan Ercan ve eşleri, şimdi de geleceğimi çalmaya çalışıyor. Buna asla izin vermeyeceğim.”

Tüm kazançlarına haciz konulan sanatçının kredi kartlarını dahi kullanamadığı, bazı projelerini iptal etmek zorunda kaldığı bildirildi. Özcan Deniz’in, yaşadığı mali sıkıntıdan çıkmak için hukuk mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğü öğrenildi.