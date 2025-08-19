Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Oyuncu Defne Yalnız’ın mütevazı evinden ilk görüntüler! Yıllar sonra ortaya çıktı: "Paraya değil ama..."

Kaynak: Türkiye Gazetesi
“Kaynanalar” dizisinin ünlü ismi Defne Yalnız, yıllar sonra ilk kez ekranlara çıktı. 77 yaşındaki usta oyuncu, 3 oda bir salondan oluşan mütevazı evinin kapılarını açtı. Yalnız, ayrıca ‘Paraya değil, çalışmaya ihtiyacım var’ sözleriyle dikkat çekti.

Usta oyuncu Defne Yalnız, kariyeri boyunca “Nöri Kantar Ailesi”, “Baskül Ailesi”, “İnek Şaban”, “Sev Kardeşim”, “Kıratlı Süleyman” ve “Akıllı Deliler” pek çok yapımda rol aldı. Ancak sanatçının hafızalara kazınmasını sağlayan en önemli proje, Türk televizyon tarihine damga vuran “Kaynanalar” dizisindeki ‘Döndü’ karakteri oldu.

Oyuncu Defne Yalnız’ın mütevazı evinden ilk görüntüler! Yıllar sonra ortaya çıktı: "Paraya değil ama..." - 1. Resim

Uzun bir aradan sonra yeniden ekranlara çıkan Yalnız, “Evrim Akın ile Ev Gezmesi” programına katıldı.  Ünlü oyuncu 3 oda bir salondan oluşan evinin kapılarını ilk kez açtı. Yalnız, mütevazı evinde tek başına yaşıyor.

Oyuncu Defne Yalnız’ın mütevazı evinden ilk görüntüler! Yıllar sonra ortaya çıktı: "Paraya değil ama..." - 2. Resim

Klasik mobilyaların hâkim olduğu evde nostaljik bir atmosfer hissediliyor. Fotoğraflarla dolu duvarlar, hem tiyatro kariyerinden hem de aile albümlerinden anılar taşıyor.

Oyuncu Defne Yalnız’ın mütevazı evinden ilk görüntüler! Yıllar sonra ortaya çıktı: "Paraya değil ama..." - 3. Resim

Usta oyuncu büyük dileğinin ölmeden önce “kötü bir kadın” karakterini canlandırmak olduğunu belirtti. Ünlü isim “Paraya ihtiyacım yok, çalışmaya ihtiyacım var” sözleriyle oyunculuğa olan tutkusunu vurguladı.

Oyuncu Defne Yalnız’ın mütevazı evinden ilk görüntüler! Yıllar sonra ortaya çıktı: "Paraya değil ama..." - 4. Resim

Yalnız, giyinme odasında, yıllar önce canlandırdığı ‘Döndü’ karakterine ait önlük ve tülbenti gösterdi.

Oyuncu Defne Yalnız’ın mütevazı evinden ilk görüntüler! Yıllar sonra ortaya çıktı: "Paraya değil ama..." - 5. Resim

Gardırobundaki düzenli kıyafetler, tertemiz dolaplar ve geniş, ferah mutfak da programda dikkat çeken detaylar arasında yer aldı.

Oyuncu Defne Yalnız’ın mütevazı evinden ilk görüntüler! Yıllar sonra ortaya çıktı: "Paraya değil ama..." - 6. Resim

Oyuncu Defne Yalnız’ın mütevazı evinden ilk görüntüler! Yıllar sonra ortaya çıktı: "Paraya değil ama..." - 7. Resim

