Oyuncu Defne Yalnız’ın mütevazı evinden ilk görüntüler! Yıllar sonra ortaya çıktı: "Paraya değil ama..."

Usta oyuncu Defne Yalnız, kariyeri boyunca “Nöri Kantar Ailesi”, “Baskül Ailesi”, “İnek Şaban”, “Sev Kardeşim”, “Kıratlı Süleyman” ve “Akıllı Deliler” pek çok yapımda rol aldı. Ancak sanatçının hafızalara kazınmasını sağlayan en önemli proje, Türk televizyon tarihine damga vuran “Kaynanalar” dizisindeki ‘Döndü’ karakteri oldu.

Uzun bir aradan sonra yeniden ekranlara çıkan Yalnız, “Evrim Akın ile Ev Gezmesi” programına katıldı. Ünlü oyuncu 3 oda bir salondan oluşan evinin kapılarını ilk kez açtı. Yalnız, mütevazı evinde tek başına yaşıyor.

Klasik mobilyaların hâkim olduğu evde nostaljik bir atmosfer hissediliyor. Fotoğraflarla dolu duvarlar, hem tiyatro kariyerinden hem de aile albümlerinden anılar taşıyor.

Usta oyuncu büyük dileğinin ölmeden önce “kötü bir kadın” karakterini canlandırmak olduğunu belirtti. Ünlü isim “Paraya ihtiyacım yok, çalışmaya ihtiyacım var” sözleriyle oyunculuğa olan tutkusunu vurguladı.

Yalnız, giyinme odasında, yıllar önce canlandırdığı ‘Döndü’ karakterine ait önlük ve tülbenti gösterdi.

Gardırobundaki düzenli kıyafetler, tertemiz dolaplar ve geniş, ferah mutfak da programda dikkat çeken detaylar arasında yer aldı.