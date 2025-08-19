Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Gamze Gözalan’ın son halini kimse tanıyamadı! 101 kilo vererek ağızları açık bıraktı

Gamze Gözalan’ın son halini kimse tanıyamadı! 101 kilo vererek ağızları açık bıraktı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Gamze Gözalan’ın son halini kimse tanıyamadı! 101 kilo vererek ağızları açık bıraktı
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

“Baskül Ailesi” dizisinde ‘Fidan’ rolüyle tanınan Gamze Gözalan, 101 kilo vererek bambaşka bir görünüme kavuştu. Oyuncunun son hali, sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Bir dönemin sevilen dizilerinden “Baskül Ailesi”nin ‘Fidan'ı Gamze Gözalan, yıllar sonra adeta bambaşka birine dönüştü. Dizide evin kilolu üyesi olarak tanınan Gözalan, mide ameliyatı sayesinde fazla kilolarından kurtuldu.

Gamze Gözalan’ın son halini kimse tanıyamadı! 101 kilo vererek ağızları açık bıraktı - 1. Resim

Şimdilerde 61 yaşında olan oyuncu, geçmişe dair yaptığı açıklamalarda, “Ben ne kadar kendimle barışık gözüksem de hiçbir zaman barışamadım. Hep güzel kadın olmak istedim” demişti.

Gamze Gözalan’ın son halini kimse tanıyamadı! 101 kilo vererek ağızları açık bıraktı - 2. Resim

"OYUNCULUĞU BIRAKIP SEKTÖRE KÜSTÜM"

Gözalan, oyunculuğu tamamen bıraktığını ve sektöre küstüğünü de şu sözlerle dile getirmişti: “Kilolarım hayatımdan 15 yılı aldı götürdü. Oyunculuğu tamamen bıraktım çünkü sektöre küstüm.”

Gamze Gözalan’ın son halini kimse tanıyamadı! 101 kilo vererek ağızları açık bıraktı - 3. Resim

Mide ameliyatı sonrası 160 kilodan 59 kiloya düşen ünlü oyuncu, sosyal medyada paylaştığı son haliyle takipçilerini şaşkına çevirdi. Gamze Gözalan’ın değişimi, beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Gamze Gözalan’ın son halini kimse tanıyamadı! 101 kilo vererek ağızları açık bıraktı - 4. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Bodrum Turgutreis elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Bodrum elektrik kesintisi 19-20 Ağustos
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
“Keşke ara vermeseydim” dedi! Banu Berberoğlu neden video çekmeyi bıraktığını açıkladı - MagazinYıllar sonra ortaya çıktı! En büyük pişmanlığını açıkladıZehra Çilingiroğlu’ndan sürpriz hamle! Kendi markasını kurdu - MagazinSürpriz hamle! Kendi markasını kurduOyuncu Devrim Özkan'dan kötü haber geldi! İkinci kez ameliyat oldu - MagazinÜnlü oyuncudan korkutan haber! Apar topar ameliyata alındıBoğaz manzaralı evinden sonra yazlığı da olay oldu! Bir bakan bir daha baktı - MagazinBoğaz manzaralı evinden sonra şimdi de yazlığı olay oldu!Pırlantalarıyla tanınıyordu, operasyonla yakalandı! Ünlülerin kuyumcusu Ersan Gülmez gözaltına alındı - MagazinÜnlülerin kuyumcusu gözaltına alındıİş adamı Halit Yukay’dan hâlâ haber yok! Kıvanç Tatlıtuğ o bölgeyi işaret etti - MagazinÜnlü iş adamından hâlâ haber yok! Kıvanç Tatlıtuğ o bölgeyi işaret etti
Sonraki Haber Yükleniyor...