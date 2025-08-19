Gamze Gözalan’ın son halini kimse tanıyamadı! 101 kilo vererek ağızları açık bıraktı

Bir dönemin sevilen dizilerinden “Baskül Ailesi”nin ‘Fidan'ı Gamze Gözalan, yıllar sonra adeta bambaşka birine dönüştü. Dizide evin kilolu üyesi olarak tanınan Gözalan, mide ameliyatı sayesinde fazla kilolarından kurtuldu.

Şimdilerde 61 yaşında olan oyuncu, geçmişe dair yaptığı açıklamalarda, “Ben ne kadar kendimle barışık gözüksem de hiçbir zaman barışamadım. Hep güzel kadın olmak istedim” demişti.

"OYUNCULUĞU BIRAKIP SEKTÖRE KÜSTÜM"

Gözalan, oyunculuğu tamamen bıraktığını ve sektöre küstüğünü de şu sözlerle dile getirmişti: “Kilolarım hayatımdan 15 yılı aldı götürdü. Oyunculuğu tamamen bıraktım çünkü sektöre küstüm.”

Mide ameliyatı sonrası 160 kilodan 59 kiloya düşen ünlü oyuncu, sosyal medyada paylaştığı son haliyle takipçilerini şaşkına çevirdi. Gamze Gözalan’ın değişimi, beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.