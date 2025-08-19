“Keşke ara vermeseydim” dedi! Banu Berberoğlu neden video çekmeyi bıraktığını açıkladı

YouTube’un eski fenomenlerinden Banu Berberoğlu, 8 yıldır verdiği aranın ardından yeniden takipçileriyle buluştu. 2010’ların ortalarında Enes Batur ve Reynmen gibi isimlerin arasından “daha bizden” tavırlarıyla sıyrılan Berberoğlu, o dönem cep telefonuyla çektiği samimi vloglarla büyük ilgi görmüştü.

Uzun süredir video paylaşmayan Berberoğlu, geçtiğimiz haftalarda Instagram’dan yaptığı paylaşımla geri döneceğinin sinyalini vermişti. Ünlü isim, dün yayınladığı videoyla 485 bin takipçisine yeniden “merhaba” dedi ve ara vermesinin nedenini açıkladı.

"İÇİMDEN VİDEO ÇEKMEK GELMİYORDU"

Takipçilerinden gelen soruları cevaplayan fenomen, “Neden video çekmeyi bıraktın?” sorusuna şu cevabı verdi:

“Çünkü içimden hiçbir şekilde video çekmek gelmiyordu. Kendimi zorlamak istemedim. Bu ara çok uzun oldu, biliyorum. Keşke bu kadar uzun vermeseydim ama maalesef böyle gelişti.”

“Video çekmeyi bırakınca boşluk hissettin mi?” sorusuna ise, “Evet, çünkü bir rutin haline gelmişti. Rutinimden kopunca boşluk oldu ama yine de içimden gelmediği için çekmedim. Şimdi bakınca keşke çekseymişim diyorum” şeklinde cevap verdi.

Berberoğlu, bundan sonra nasıl içerikler üreteceğine dair de konuştu: