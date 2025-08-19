Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Zehra Çilingiroğlu'ndan sürpriz hamle! Kendi markasını kurdu

Zehra Çilingiroğlu’ndan sürpriz hamle! Kendi markasını kurdu

Sanatçı Hülya Avşar ile futbol yorumcusu Kaya Çilingiroğlu’nun kızı Zehra Çilingiroğlu, iç mimarlık eğitimini ve sektördeki tecrübelerini kendi markasıyla taçlandırarak meslek hayatına adım attı.

Sanatçı Hülya Avşar ile futbol yorumcusu Kaya Çilingiroğlu’nun kızları Zehra Çilingiroğlu, iç mimarlık eğitimini ve sektördeki tecrübelerini kendi markasıyla birleştirdi.

Genç mimar, “Marjes Studio” adıyla kurduğu markada, modern ve işlevsel tasarım ev objeleri ile mobilyalara estetik bir bakış açısı kazandırmayı hedefliyor.

TASARIM KOLEKSİYONLARIYLA SEKTÖRDE YER ALACAK

Eğitimini Londra’daki Westminster Üniversitesi ve ardından Bahçeşehir Üniversitesi’nde tamamlayan Çilingiroğlu, bu süreçte mimarlık ve tasarım alanında uluslararası bir vizyon edindi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Türkiye’ye döndükten sonra önemli mimarlık ofislerinden birinde çalışan Çilingiroğlu, şimdi kendi tasarım koleksiyonlarıyla sektörde yer alacak.

Annesi Hülya Avşar da, kızının fotoğraflarına kayıtsız kalmadı. Avşar, mimar kızı Zehra Çilingiroğlu'nun paylaşımlarına, "Kızımsın diye çok zevkli olduğunu yazmak istiyorum ama ayrıca bir tasarımcı olarak çok beğeniyorum, çok" şeklinde bir yorum yaptı.

