Oyuncu Devrim Özkan'dan kötü haber geldi! İkinci kez ameliyat oldu
Ünlü oyuncu Devrim Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ikinci kez ameliyat olduğunu açıkladı. “Ağrım var ama iyi hissediyorum” diyen Özkan’ın paylaşımı hayranlarını endişelendirdi.
‘Rüya’, ‘Vatanım Sensin’, ‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’ ve ‘Çift Kişilik Oda’ gibi yapımlarda rol alan 26 yaşındaki oyuncu Devrim Özkan, bu kez hastane odasından yaptığı paylaşımla gündeme geldi.
İkinci kez böbrek ameliyatı olduğunu duyuran Özkan, sosyal medya hesabından, “Geçmiş olsun dilekleriniz için teşekkür ederim. 2. ameliyatı oldum, daha iyi olacağım... Kendime yeni geliyorum, ağrım var ama iyi hissediyorum. Sağlığınıza dikkat edin, özellikle böbreklere” notunu paylaştı.
Genç oyuncu, mayıs ayında da ameliyat olmuş ve şu sözlerle durumunu açıklamıştı:
"EN YAKIN ZAMANDA ESKİ SAĞLIĞIMA KAVUŞMAYI UMUYORUM"
“Bütün aramalarınız ve mesajlarınız için teşekkür ederim. Bir böbrek ameliyatı geçirmek zorunda kaldım. Hayatımda yaşadığım en zor sağlık problemi olabilir. Sağlığınıza çok dikkat edin. Ama toparlıyorum. Herkese cevap veremedim kusura bakmayın. En yakın zamanda eski sağlığıma kavuşmayı umuyorum. İlginiz için teşekkür ederim.”