Oyuncu Devrim Özkan'dan kötü haber geldi! İkinci kez ameliyat oldu

‘Rüya’, ‘Vatanım Sensin’, ‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’ ve ‘Çift Kişilik Oda’ gibi yapımlarda rol alan 26 yaşındaki oyuncu Devrim Özkan, bu kez hastane odasından yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

İkinci kez böbrek ameliyatı olduğunu duyuran Özkan, sosyal medya hesabından, “Geçmiş olsun dilekleriniz için teşekkür ederim. 2. ameliyatı oldum, daha iyi olacağım... Kendime yeni geliyorum, ağrım var ama iyi hissediyorum. Sağlığınıza dikkat edin, özellikle böbreklere” notunu paylaştı.

Genç oyuncu, mayıs ayında da ameliyat olmuş ve şu sözlerle durumunu açıklamıştı:

"EN YAKIN ZAMANDA ESKİ SAĞLIĞIMA KAVUŞMAYI UMUYORUM"