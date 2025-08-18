Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Boğaz manzaralı evinden sonra yazlığı da olay oldu! Bir bakan bir daha baktı

Sık sık açıklamaları ve paylaşımlarıyla gündeme gelen Hülya Avşar, bu kez yazlığıyla konuşuluyor. Ünlü ismin evine dair detaylar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Kaya Çilingiroğlu ile 1997-2005 yılları arasında evli kalan Hülya Avşar, 1998’de kızı Zehra’yı dünyaya getirerek ilk kez annelik duygusunu yaşamıştı.

Boğaz manzaralı evinden sonra yazlığı da olay! Hülya Avşar’ın evi gündem oldu - 1. Resim

Kariyeri, özel hayatı, açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Avşar, bu kez yazlığıyla konuşuluyor.

Boğaz manzaralı evinden sonra yazlığı da olay! Hülya Avşar’ın evi gündem oldu - 2. Resim

Ünlü sanatçı, evinin detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Boğaz manzaralı evinden sonra yazlığı da olay! Hülya Avşar’ın evi gündem oldu - 3. Resim

Amerikan mutfak dekorasyonuna sahip yazlıkta yer alan deri koltuklar gözlerden kaçmazken, sade ama şık detaylar sosyal medyada gündem oldu.

Boğaz manzaralı evinden sonra yazlığı da olay! Hülya Avşar’ın evi gündem oldu - 4. Resim

Avşar’ın daha önce paylaştığı Boğaz manzaralı evi de büyük ilgi görmüştü.

Boğaz manzaralı evinden sonra yazlığı da olay! Hülya Avşar’ın evi gündem oldu - 5. Resim

Geniş camları sayesinde manzarayı adeta tablo gibi sunan salonu, ferah yapısı ve zevkli dekorasyonuyla öne çıkmıştı.

Boğaz manzaralı evinden sonra yazlığı da olay! Hülya Avşar’ın evi gündem oldu - 6. Resim

Paylaşımlar sonrası sosyal medyada, “Eve bak inanılmaz”, “Böyle bir evim olsa dışarı çıkmam”, “Manzara çok iyi” gibi yüzlerce yorum yapıldı.

Boğaz manzaralı evinden sonra yazlığı da olay! Hülya Avşar’ın evi gündem oldu - 7. Resim

Boğaz manzaralı evinden sonra yazlığı da olay! Hülya Avşar’ın evi gündem oldu - 8. Resim

 

