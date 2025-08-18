Boğaz manzaralı evinden sonra yazlığı da olay oldu! Bir bakan bir daha baktı

Kaya Çilingiroğlu ile 1997-2005 yılları arasında evli kalan Hülya Avşar, 1998’de kızı Zehra’yı dünyaya getirerek ilk kez annelik duygusunu yaşamıştı.

Kariyeri, özel hayatı, açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Avşar, bu kez yazlığıyla konuşuluyor.

Ünlü sanatçı, evinin detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Amerikan mutfak dekorasyonuna sahip yazlıkta yer alan deri koltuklar gözlerden kaçmazken, sade ama şık detaylar sosyal medyada gündem oldu.

Avşar’ın daha önce paylaştığı Boğaz manzaralı evi de büyük ilgi görmüştü.

Geniş camları sayesinde manzarayı adeta tablo gibi sunan salonu, ferah yapısı ve zevkli dekorasyonuyla öne çıkmıştı.

Paylaşımlar sonrası sosyal medyada, “Eve bak inanılmaz”, “Böyle bir evim olsa dışarı çıkmam”, “Manzara çok iyi” gibi yüzlerce yorum yapıldı.