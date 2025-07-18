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Türkiye’yle sınırlı değil! Lüks villalar, arsalar ve yabancı yatırımlar... Hülya Avşar’ın serveti ortaya çıktı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Türkiye’yle sınırlı değil! Lüks villalar, arsalar ve yabancı yatırımlar... Hülya Avşar’ın serveti ortaya çıktı
Hülya Avşar, Servet, Gayrimenkul, Yatırımlar, Haber
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sunuculuk kariyerine devam eden Hülya Avşar, iddia edilen servetiyle gündeme oturdu. İngiltere’de bir evi olduğu öne sürülen Avşar’ın mal varlığı ise adeta dudak uçuklattı.

Son dönemde YouTube'da yayımlanan "Bir Hülya Avşar Sohbeti" programıyla ekranlara gelen Hülya Avşar, bu kez servetiyle gündeme geldi. Ünlü sanatçının İngiltere’de bir evinin olduğu öne sürülürken, sahip olduğu iddia edilen mal varlığı dikkat çekti.

Hülya Avşar
Hülya Avşar

Türkiye’nin en çok kazanan kadın sanatçılarından biri olan Hülya Avşar, oyunculuktan şarkıcılığa, sunuculuktan yatırımcılığa uzanan kariyeriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Türkiye güzeli seçildikten sonra oyunculuk kariyerine adım atan Avşar, uzun yıllardır sanat dünyasında aktif rol alıyor.

Türkiye’yle sınırlı değil! ! Lüks villalar, arsalar ve yabancı yatırımlar... Hülya Avşar’ın serveti ortaya çıktı - 2. Resim

HEM KIŞILK HEM DE YAZLIK OLARAK KULLANDIĞI VİLLALAR BULUNUYOR

Akşam Gazetesi'nin iddiasına göre, sanatçının mal varlığı, iddiaya göre 14 milyon dolar (563 milyon TL) değerinde. Yatırımlarını büyük ölçüde gayrimenkul üzerine yapan Avşar’ın hem kışlık hem de yazlık olarak kullandığı lüks villaları bulunuyor.

Türkiye’yle sınırlı değil! ! Lüks villalar, arsalar ve yabancı yatırımlar... Hülya Avşar’ın serveti ortaya çıktı - 3. Resim

Ayrıca İngiltere’de de bir konuta sahip olduğu ileri sürülüyor. Bunun yanı sıra sanatçının arsa, arazi ve çeşitli mülklerden oluşan geniş bir portföyü olduğu belirtiliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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