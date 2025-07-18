“Türk Elon Musk” Milyoner’e katıldı! O soruda elenince stüdyoda büyük şok yaşandı

ATV'de yayınlanan ‘Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta sürpriz bir isim vardı. 'Türk Elon Musk' lakabıyla tanınan sosyal medya fenomeni Fatih Yakıcı, yarışmaya damga vurdu. Ancak yarışmacı, ikinci baraj sorusuna ulaşamadan elendi. Yarışmadan ise 5 bin TL kazandı.

ATV ekranlarında yayımlanan ‘Kim Milyoner Olmak İster’, bu hafta da izleyiciler tarafından ilgiyle takip edildi. Oktay Kaynarca’nın sunuculuğunu üstlendiği yarışma programına Fatih Yakıcı isimli bir yarışmacı katıldı.

Kendini “Türk Elon Musk” olarak tanıtan ve sosyal medya fenomeni olduğunu belirten Yakıcı, yarışmaya katılmadan önceki hayat öyküsüyle dikkat çekti.

Yarışmacı, “Adımı unuttum, bana 'Türk Elon Musk' olarak hitap etmeye başladılar. Sosyal medyadan yorumlar geliyor bazen sanki ben kendimi benzetiyorum gibi ama öyle değil. İşimle ilgili video çekerken 'Türk Elon Musk' şeklinde yorumlar gelmeye başladı. Madem insanlar benzetiyor ben de bu işin üstüne gideyim” ifadelerini kullandı.

Yarışmaya iyi bir başlangıç yapan Yakıcı, ilk baraj sorularını başarıyla geçti. Ancak 50 bin TL değerindeki ikinci baraj sorusunda zorlandı. Kendisine yöneltilen soru şu şekildeydi:

YARIŞMADAN 5 BİN TL ÖDÜL KAZANDI

"Gary Oldman, 2017 yapımı 'En Karanlık Saat' adlı filmde kimi canlandırarak 'En İyi Erkek Oyuncu Oscar Ödülü'nü kazanmıştır?"

Yarışmacı sırasıyla telefon ve yarı yarıya joker haklarını kullandı. Ancak emin olamamasına rağmen "C- Adolf Hitler" cevabını verdi. Doğru cevap "B- Winston Churchill" olarak açıklanınca, Yakıcı yarışmaya veda etti. Yarışmacı programdan 5 bin TL ödül kazanarak ayrıldı.