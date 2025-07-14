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'Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan anlar! İlk soruda joker kullandı: Bakın ne kadar kazandı...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kim Milyoner Olmak İster, Oktay Kaynarca, Joker, Yarışma, Haber
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Oktay Kaynarca’nın sunumuyla ekranlara gelen ‘Kim Milyoner Olmak İster’de dikkat çeken anlar yaşandı. Yarışmaya katılan Merve İrem Taşdemir isimli yarışmacı, heyecanına yenilerek henüz ilk soruda joker hakkını kullanarak herkesi şaşırttı.

ATV ekranlarında yayınlanan ‘Kim Milyoner Olmak İster’, bu hafta da izleyicilerden tam not aldı. Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana gelen yarışmada, heyecan dolu anlar yaşandı.

'Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan anlar! İlk soruda joker kullandı: Bakın ne kadar kazandı... - 1. Resim

Yarışmaya katılan Merve İrem Taşdemir, genel olarak başarılı bir performans sergilese de, ilk soruda yaşadığı heyecan izleyenleri şaşırttı.

'Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan anlar! İlk soruda joker kullandı: Bakın ne kadar kazandı... - 2. Resim

Taşdemir, "Uzun süre tok tutar, 'sindirim sistemini destekler', 'enerji seviyesini düzenler' gibi ifadeler genellikle hangisinin tanıtımında geçer?" sorusunda joker hakkını kullanmak zorunda kaldı.

'Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan anlar! İlk soruda joker kullandı: Bakın ne kadar kazandı... - 3. Resim

50 BİN TL ÖDÜLLE AYRILDI

Seyirci jokerine başvuran yarışmacıya, yüzde 76 oranla “Tam buğday ekmeği” şıkkı önerildi. Heyecanına rağmen doğru cevabı veren Taşdemir, yarışmadaki ilerleyişini sürdürerek ikinci baraj sorusuna kadar geldi.

'Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan anlar! İlk soruda joker kullandı: Bakın ne kadar kazandı... - 4. Resim

Yarışmayı 50 bin TL ödülle tamamlayan Merve İrem Taşdemir, performansıyla izleyicilerden alkış aldı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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