Burçin Orhon gerçeği yıllar sonra açıkladı! Süheyl Uygur'un eşi, yanlış teşhis kurbanı...

"Bambi" lakaplı Burçin Orhon’a yıllar önce Alzheimer teşhisi konmuştu. Sessizliğini bozan Orhon, gerçeği yıllar sonra ilk kez açıkladı. Ünlü isim yaptığı açıklamada “O dönem Alzheimer denmişti ama doğru değilmiş, öyle bir hastalığım yokmuş” ifadelerini kullandı.

90’lı yılların ünlü ismi ve Burçin Orhon, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yıllar önce kendisine konulan Alzheimer teşhisine dair sessizliğini bozdu.

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Orhon, 11 yıl önce Alzheimer tanısı konduğunu ancak bu teşhisin yanlış olduğunu belirtti. 1995 yılında oyuncu Süheyl Uygur ile evlenen, ünlü isim yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"BİR YIL BOYUNCA KENDİMİ ALZHEİMER HASTASI ZANNETTİM"

“Büyük bir yanlıştı, yanlış teşhisti. Benzer bir hastalığım vardı. Bir yıl boyunca kendimi Alzheimer hastası zannettim. Birtakım hazırlıklar yaptım. Sonradan gerçek ortaya çıktı. Alzheimer değilim, bu çok sevindirici ama üzerimde ciddi etkiler bıraktı.”

Şimdilerde Kuşadası’nda hayatını sürdüren ve sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen Orhon, Alzheimer iddialarının kendisini kariyer anlamında da olumsuz etkilediğini vurguladı: