Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Burçin Orhon gerçeği yıllar sonra açıkladı! Süheyl Uygur'un eşi, yanlış teşhis kurbanı...

Burçin Orhon gerçeği yıllar sonra açıkladı! Süheyl Uygur'un eşi, yanlış teşhis kurbanı...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Burçin Orhon gerçeği yıllar sonra açıkladı! Süheyl Uygur&#039;un eşi, yanlış teşhis kurbanı...
Burçin Orhon, Alzheimer, Sağlık, Kariyer, Haber
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

"Bambi" lakaplı Burçin Orhon’a yıllar önce Alzheimer teşhisi konmuştu. Sessizliğini bozan Orhon, gerçeği yıllar sonra ilk kez açıkladı. Ünlü isim yaptığı açıklamada “O dönem Alzheimer denmişti ama doğru değilmiş, öyle bir hastalığım yokmuş” ifadelerini kullandı.

90’lı yılların ünlü ismi ve Burçin Orhon, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yıllar önce kendisine konulan Alzheimer teşhisine dair sessizliğini bozdu.

Burçin Orhon gerçeği yıllar sonra açıkladı! Süheyl Uygur'un eşi, yanlış teşhis kurbanı... - 1. Resim

Orhon, 11 yıl önce Alzheimer tanısı konduğunu ancak bu teşhisin yanlış olduğunu belirtti. 1995 yılında oyuncu Süheyl Uygur ile evlenen, ünlü isim yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

Burçin Orhon gerçeği yıllar sonra açıkladı! Süheyl Uygur'un eşi, yanlış teşhis kurbanı... - 2. Resim

"BİR YIL BOYUNCA KENDİMİ ALZHEİMER HASTASI ZANNETTİM"

“Büyük bir yanlıştı, yanlış teşhisti. Benzer bir hastalığım vardı. Bir yıl boyunca kendimi Alzheimer hastası zannettim. Birtakım hazırlıklar yaptım. Sonradan gerçek ortaya çıktı. Alzheimer değilim, bu çok sevindirici ama üzerimde ciddi etkiler bıraktı.”

Burçin Orhon gerçeği yıllar sonra açıkladı! Süheyl Uygur'un eşi, yanlış teşhis kurbanı... - 3. Resim

Şimdilerde Kuşadası’nda hayatını sürdüren ve sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen Orhon, Alzheimer iddialarının kendisini kariyer anlamında da olumsuz etkilediğini vurguladı:

Burçin Orhon gerçeği yıllar sonra açıkladı! Süheyl Uygur'un eşi, yanlış teşhis kurbanı... - 4. Resim

“Alzheimer reklam yapılacak bir şey değil. Hiç kimse, hele de benim gibi bir insan, bundan bir şey kazanamaz. Sadece kötü bir şekilde gündeme gelinir. İnsanlar çocuklarını bana güvenip bale dersine yollamaz, Alzheimer olan birine dizi ya da reklam teklifi gelmez. Bu yorumlara, teşhisten daha çok üzüldüm. Bir insan Alzheimer’la reklam yapacak kadar alçalamaz.”

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin Portekiz kampı kadrosu belli oldu! 4 yıldız futbolcu listede yok
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ece Vahapoğlu’nun baba acısı! Yatağında ölü bulundu - MagazinÜnlü ismin baba acısı! Yatağında ölü bulunduYine paylaştı, yine olay oldu! Çağla Şıkel’in yeni kahvaltı tabağı çok konuşuluyor... - MagazinYeni kahvaltı paylaşımı sosyal medyada olay oldu!Fenomen Kadir Ezildi düğünüyle gündem oldu: Ünlü ismin taktığı takı ise dudak uçuklattı - MagazinDüğünü çok konuşuldu: Ünlü ismin taktığı takı ise şoke ettiEşref Rüya’ya telif davası! Senaryosu Dehşet Bey filminden mi alındı? - MagazinSevilen dizi davalık oldu! Senaryosu çalıntı mı?İddialar yargı duvarına çarptı, gerçek ortaya çıktı! Uğur Dündar’ın babalık davasında sonuç… - Magazinİddialar yargı duvarına çarptı! Dündar’ın babalık davası...Oyuncu Feyza Civelek hakkında 5 yıl hapis istemi! Şoke eden mesaj ortaya çıktı - MagazinÜnlü oyuncu hakkında 5 yıl hapis istendi! Şoke eden mesaj ortaya çıktı
Sonraki Haber Yükleniyor...