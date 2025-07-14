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Oyuncu Feyza Civelek hakkında 5 yıl hapis istemi! Şoke eden mesaj ortaya çıktı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Oyuncu Feyza Civelek hakkında 5 yıl hapis istemi! Şoke eden mesaj ortaya çıktı
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Oyuncu Feyza Civelek’in, sosyal medya üzerinden yaptığı tehdit içerikli yorum nedeniyle başlatılan soruşturma tamamlandı. “Seni köprüde sallandırırım” sözleriyle dikkat çeken Civelek hakkında 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Oyuncu Feyza Civelek, bir yıl süren ilişkisini sonlandırdığı Alican Kurt’un sosyal medya hesabında paylaştığı bir hikâyeye tepki gösterdi. Kurt’un arkadaşı Mert Wang’ın “Saçmalama lan” şeklindeki yorumuna öfkeyle karşılık veren Civelek, iddiaya göre Wang’a yönelik tehdit içeren bir mesaj yazdı.

Oyuncu Feyza Civelek hakkında 5 yıl hapis istemi! Şoke eden mesaj ortaya çıktı - 1. Resim

Civelek, gönderdiği mesajda şu ifadeleri kullandı: “Beni tanımadan hakkımda konuşma. Ben Türkiye’nin en tanınan oyuncularından biriyim, seni ciddiye almıyorum. Eğer bir daha konuşursan seni köprüde sallandırırım.”

Oyuncu Feyza Civelek hakkında 5 yıl hapis istemi! Şoke eden mesaj ortaya çıktı - 2. Resim

TEHDİT MESAJININ ARDINDAN ÜNLÜ OYUNCUDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Tehdit mesajının ardından Mert Wang, Feyza Civelek’ten şikâyetçi oldu. Savcılığa verdiği dilekçede, Civelek’in kendisine hakaret ve tehditte bulunduğunu, bu yolla korkutmaya çalıştığını belirtti.

Oyuncu Feyza Civelek hakkında 5 yıl hapis istemi! Şoke eden mesaj ortaya çıktı - 3. Resim

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmanın tamamlanmasının ardından İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı.

Oyuncu Feyza Civelek hakkında 5 yıl hapis istemi! Şoke eden mesaj ortaya çıktı - 4. Resim

Sabah’ın haberine göre, hazırlanan iddianamede, alınan ekran görüntülerinden, şüpheli Feyza Civelek'e dava açılması için yeterli delilin bulunduğu kaydedildi. Şüpheli Civelek hakkında, 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından 5 yıl hapis cezası talep edildi. Dava ilerleyen günlerde görülecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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