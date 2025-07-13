Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Adeta bir müze! Oyuncu Tiraje Başaran'ın evi gündem oldu: Bir bakan bir daha baktı...

Adeta bir müze! Oyuncu Tiraje Başaran'ın evi gündem oldu: Bir bakan bir daha baktı...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Adeta bir müze! Oyuncu Tiraje Başaran&#039;ın evi gündem oldu: Bir bakan bir daha baktı...
Ev, Müze, Sihirli Annem, Dekorasyon, Haber
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

“Sihirli Annem” dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan usta oyuncu Tiraje Başaran, 3 oda bir salondan oluşan evinin kapılarını ilk kez basına açtı. Oyuncunun, sanat dolu dekorasyonuyla dikkat çeken evi, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

“Sihirli Annem”, “Hayatımın Rolü”, “Hadi Öldürsene Canikom”, “Sara” ve “Naksidil Sultan” gibi yapımlarla tanınan oyuncu Tiraje Başaran, evinin kapılarını ilk kez “Evrim Akın ile Ev Gezmesi” programına açtı.

Adeta bir müze! Oyuncu Tiraje Başaran'ın evi gündem oldu: Bir bakan bir daha baktı... - 1. Resim

Üç oda bir salondan oluşan evine adım atar atmaz ziyaretçileri şık bir tablo karşılıyor. Salonda klasik tarzda bir yemek masası ve pudra tonlarında bir oturma grubu yer alıyor.

Adeta bir müze! Oyuncu Tiraje Başaran'ın evi gündem oldu: Bir bakan bir daha baktı... - 2. Resim

Cam sehpa ise oturma grubunun tam ortasında konumlanmış. Salondaki büyük dekoratif küpler ise dikkat çeken detaylar arasında.

Adeta bir müze! Oyuncu Tiraje Başaran'ın evi gündem oldu: Bir bakan bir daha baktı... - 3. Resim

Evin misafir odasında yine klasik mobilyalar tercih edilmiş. Başaran’ın yatak odasında ise yüzlerce kitap, tablolar ve dantel işlemeli bir yatak örtüsü bulunuyor.

Adeta bir müze! Oyuncu Tiraje Başaran'ın evi gündem oldu: Bir bakan bir daha baktı... - 4. Resim

Sanatsal dokunuşlar mutfağa da yansımış durumda. Ahşap mutfak dolapları göze çarpıyor.

Adeta bir müze! Oyuncu Tiraje Başaran'ın evi gündem oldu: Bir bakan bir daha baktı... - 5. Resim

Adeta bir müze! Oyuncu Tiraje Başaran'ın evi gündem oldu: Bir bakan bir daha baktı... - 6. Resim

Adeta bir müze! Oyuncu Tiraje Başaran'ın evi gündem oldu: Bir bakan bir daha baktı... - 7. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Erdoğan konuştu, salon ayakta alkışladı! Özgür Özel'e 'ümmetçilik' tepkisiMarmara Adası açıklarında can pazarı! Feribotta yangın çıktı, 200 yolcu tahliye ediliyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ozan Doğulu'ya büyük şok! Parası beş yabancı borsaya dağıtıldı: Polis harekete geçti - MagazinOzan Doğulu'ya büyük şok! Parası beş ülkeye dağıtıldı: Polis harekete geçtiÖzcan Deniz’in aile içindeki mülk savaşı derinleşiyor! Tapu skandalında yeni gelişme - MagazinAile içindeki mülk savaşı derinleşiyor! Tapu skandalında yeni gelişme'Kolpaçino’nun ünlü oyuncusu Volkan Başaran şimdi sokakta pilav satıyor! Görenler gözlerine inanamadı - MagazinÜnlü oyuncu şimdi sokakta pilav satıyor! Görenler gözlerine inanamadıSosyal medya bu sözleri konuşuyor! Metin Yıldız’dan dikkat çeken paylaşım - MagazinSosyal medya bu sözleri konuşuyor! Metin Yıldız’dan dikkat çeken paylaşımEmrah ilk kez bir yarışma programında! Müge Anlı duygulandı: Şarkıcının yarışma nedeni alkış topladı - MagazinEmrah yarıştı, Müge Anlı duygulandı! Sebebi takdir topladıCumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından sonra İbrahim Tatlıses’ten dikkat çeken 'barış' mesajı: "Yudum yudum..." - MagazinCumhurbaşkanı Erdoğan’dan sonra Tatlıses’ten dikkat çeken ‘barış’ mesajı
Sonraki Haber Yükleniyor...