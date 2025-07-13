Adeta bir müze! Oyuncu Tiraje Başaran'ın evi gündem oldu: Bir bakan bir daha baktı...

“Sihirli Annem” dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan usta oyuncu Tiraje Başaran, 3 oda bir salondan oluşan evinin kapılarını ilk kez basına açtı. Oyuncunun, sanat dolu dekorasyonuyla dikkat çeken evi, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

“Sihirli Annem”, “Hayatımın Rolü”, “Hadi Öldürsene Canikom”, “Sara” ve “Naksidil Sultan” gibi yapımlarla tanınan oyuncu Tiraje Başaran, evinin kapılarını ilk kez “Evrim Akın ile Ev Gezmesi” programına açtı.

Üç oda bir salondan oluşan evine adım atar atmaz ziyaretçileri şık bir tablo karşılıyor. Salonda klasik tarzda bir yemek masası ve pudra tonlarında bir oturma grubu yer alıyor.

Cam sehpa ise oturma grubunun tam ortasında konumlanmış. Salondaki büyük dekoratif küpler ise dikkat çeken detaylar arasında.

Evin misafir odasında yine klasik mobilyalar tercih edilmiş. Başaran’ın yatak odasında ise yüzlerce kitap, tablolar ve dantel işlemeli bir yatak örtüsü bulunuyor.

Sanatsal dokunuşlar mutfağa da yansımış durumda. Ahşap mutfak dolapları göze çarpıyor.