Oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ın acı günü! Aldığı haberle yıkıldı

Rol aldığı projeler ve yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen Farah Zeynep Abdullah, 17 Ağustos’ta 36 yaşına girdi. Ancak oyuncunun doğum günü için herhangi bir kutlama paylaşımı yapmaması, takipçilerinin dikkatini çekti.

Birçok mesaj alan Abdullah, doğum gününü neden kutlamadığını sosyal medyadan açıkladı. Oyuncu, acı haberi şu sözlerle paylaştı:

"Çok teşekkür ederim doğum günü dilekleriniz için. Sonra kutlayacağım. Çok zor bir gün geçirdik. Arkadaşımız vefat etti dün, hayat çok acayip."