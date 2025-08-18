Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ın acı günü! Aldığı haberle yıkıldı

Oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ın acı günü! Aldığı haberle yıkıldı

17 Ağustos doğumlu Farah Zeynep Abdullah, doğum gününü kutlamayınca dikkatleri üzerine çekti. Oyuncu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada acı haberi paylaştı. Abdullah, “Sonra kutlayacağım. Çok zor bir gün geçirdik. Arkadaşımız vefat etti dün, hayat çok acayip” ifadelerini kullandı.

Rol aldığı projeler ve yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen Farah Zeynep Abdullah, 17 Ağustos’ta 36 yaşına girdi. Ancak oyuncunun doğum günü için herhangi bir kutlama paylaşımı yapmaması, takipçilerinin dikkatini çekti.

Oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ın acı günü! Aldığı haberle yıkıldı - 1. Resim

Birçok mesaj alan Abdullah, doğum gününü neden kutlamadığını sosyal medyadan açıkladı. Oyuncu, acı haberi şu sözlerle paylaştı:

Oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ın acı günü! Aldığı haberle yıkıldı - 2. Resim

"Çok teşekkür ederim doğum günü dilekleriniz için. Sonra kutlayacağım. Çok zor bir gün geçirdik. Arkadaşımız vefat etti dün, hayat çok acayip."

