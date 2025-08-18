Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Magazin > 'Gönül Dağı' dizisine bomba isim! Ünlü oyuncu kadroda

'Gönül Dağı' dizisine bomba isim! Ünlü oyuncu kadroda

Kaynak: Türkiye Gazetesi
&#039;Gönül Dağı&#039; dizisine bomba isim! Ünlü oyuncu kadroda
“Gönül Dağı” dizisine yeni isim! 6 Eylül Cumartesi ilk bölümüyle ekranlara gelecek dizinin kadrosuna oyuncu Sercan Badur dahil oldu.

TRT 1’in Köprü Film imzalı ve yapımcılığını Ferhat Eşsiz’in üstlendiği fenomen dizi “Gönül Dağı”, 6. sezon tanıtım çekimleri için salı günü kamera karşısına geçecek.

6 Eylül Cumartesi yayınlanacak ilk bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanan dizinin kadrosuna oyuncu Sercan Badur katıldı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Badur, Süleyman Kaya’yı canlandıran Erdal Özyağcılar’ın oğlu Çetin rolüyle izleyici karşısına çıkacak. Oyuncu seçimini Yelda Gürkan’ın üstlendiği dizinin 183. bölümüyle başlayacak 6. sezonunu Ozan Uzunoğlu yönetecek.

Yeni sezonda ayrıca Bülent Şakrak “Taylan”, Gökçe Akyıldız “Leyla” ve Emrah Kaman “Kadir” rolüyle dizinin kadrosuna katılırken, Feyza Işık da Döndü rolüyle ekibe geri dönüyor.

