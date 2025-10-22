Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Eski eş dehşet saçtı! 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kahramanmaraş’ta H.Y., eski eşi ve ailesine silahlı saldırı düzenledi; iki kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kahramanmaraşmerkez Dulkadiroğlu ilçesi Ballıca Mahallesi'nde edinilen bilgiye göre, H.Y. (38), Dulkadiroğlu ilçesinde eski eşi Fatma Görkem'i (37) silahla vurdu. Buradan ayrılan şahıs, aynı ilçedeki eski kayınvalidesi Gülistan Görkem (63) ve üvey kızı Edanur Göksu'nun (19) bulunduğu adrese giderek silahlı saldırı düzenledi.

Her iki olayda silah sesleri üzerine adreslere çok sayıda polis ve sağlı ekibi sevk edildi. Ağır yaralı Fatma Görkem yapılan ilk müdahalenin arından ambulansla Yörükselim Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Gülistan Görkem ve Edanur Göksu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri kaçan şahsın yakalanmasına yönelik geniş çaplı çalışma başlattı.

