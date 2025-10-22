Yasaklı doktor ameliyata girdi, hasta öldü! Savcılık 33 yıla kadar hapis talep etti

İstanbul’da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi davasında yeni bir gelişme yaşandı.

İstanbul’da, hekimlik yapması yasaklanmasına rağmen Bağcılar Şafak Hastanesi’nde mide küçültme ameliyatı gerçekleştirdiği ve 25 yaşındaki Semanur Aydın’ın ölümüne yol açtığı iddiasıyla doktor Erol Vural hakkında fezleke hazırlandı.

Fezlekede, Vural’ın ameliyat sırasında başka doktorların kaşesi ve imzasını kullandığı, şüpheli Şaban Coşkun’un ise ameliyatları gerçekleştirmediği halde kendi yapıyormuş gibi gösterdiği tespit edildi. Maktul Semanur Aydın’ın ise ameliyat nedeniyle öldüğü, ameliyatı ise meslekte yasaklı doktor Erol Vural’ın gerçekleştirdiği, bu kapsamda soruşturma başlatıldığı anlatıldı.

Hazırlanan fezlekede ayrıca, şüpheliler arasında gerçekleştirilen telefon görüşme tutanaklarına da yer verildi. Tutanaklarda, Mustafa Kazan’ın, Erol Vural’ın yapacağı ameliyata başka bir doktorun kaşesini ve imzasını kullanarak bu konuda sahtecilik yapılmasına yönelik görüşmeler yer aldığı, şüpheli Kazan’ın, görüşme sırasında "Kamera kaydı yok diyelim, onun cezası neyse onu çekelim, ameliyatı Şaban Hoca yaptı diyelim, Erol Vural’ın makas kullanma yetkisi yok. Bu durumu bilmiyorduk, kamera kaydı yok diyelim. Erol Beyi hasta kayıtlarından ismini çıkarttırırım" şeklinde konuşmalar yaptığı, öte yandan, şüpheli Semiha Yavuz’un "Kameralar bozuktur diye yazı gönderirsem onlarda susacak" dediği fezlekede yer aldı.

Fezlekede, Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu’nun raporuna da yer verildi. Raporda, Erol Vural’ın 12 Temmuz 2023’te yaptığı mide küçültme ameliyatı sonrası Rojin Elveren’in ölümü üzerine inceleme yapıldığı, Vural’ın komplikasyon yönetiminde ihmali olduğu ve gerekli konsültasyonları almadığı için ölüme sebebiyet verdiği belirtilerek 2 yıl süreyle meslekten geçici men edilmesine karar verildiği aktarıldı. Ayrıca 1. Adli Tıp İhtisas Kurulu raporunda, Semanur Aydın’ın ölümünün mide küçültme ameliyatı ve komplikasyonları sonucu gerçekleştiği tespit edildi.

SU Ç LAMALARI KABUL ETMED İ

Şüpheli Erol Vural ifadesinde, meslekte 26. yılı olduğunu belirterek, 2015 yılında yaptığı obezite cerrahisi nedeniyle 2019’da geçici olarak meslekten men edildiğini, pandemi döneminde bu cezanın kaldırıldığını söyledi. Vural, meslekten men süresince aktif ameliyat yapmadığını, yalnızca izleyici olarak bulunduğunu ve hastaların sorunlarıyla ilgilendiğini ifade etti. Semanur Aydın’ın ameliyatına da referansla eşlik ettiğini belirten Vural, suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

33 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ

Soruşturmada, hastane yöneticileri ve şüpheliler hakkında ‘ihmali davranışla kasten adam öldürme’, ‘suç delillerini gizleme’ ve ‘resmi belgede sahtecilik’ suçlarından 18 yıl 6 aydan 33 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Fezleke, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.