Su kuyusunda cansız bedeni bulunmuştu! Hasret'ın son mesajı "Geliyorum" oldu

Su kuyusunda cansız bedeni bulunmuştu! Hasret'ın son mesajı "Geliyorum" oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Su kuyusunda cansız bedeni bulunmuştu! Hasret&#039;ın son mesajı &quot;Geliyorum&quot; oldu
Türkiye, Zonguldak, Kayıp, Ölüm, Cinayet, Haber
Zonguldak’ta kaybolan 17 yaşındaki Hasret Akkuzu’nun cesedi su kuyusunda bulundu. Kayıp olduğu gün babasına attığı son mesajda “Geliyorum” dediği ortaya çıktı.

Zonguldak'ın Perşembe beldesine bağlı Kızılbel köyünde yaşayan ve geçen 13 Ekim günü ailesinin kayıp ihbarı ile her yerde aranan 17 yaşındaki Hasret Akkuzu'nun cesedi 19 Ekim günü Koramanlar köyündeki su kuyusunda bulundu.

Hayvan otlatmak için geldikleri köyde köylüler tarafından bulunan Akkuzu'nun kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Ankara Adli Tıp Kurumu'ndaki kriminal incelemesi sürüyor. Çaycuma Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 6 şüphelinin adliyedeki sorgusu sürerken katil zanlısı olduğu öne sürülen D.B. ise Aydın'da yakalanarak gözaltına alındı.

KAYBOLMADAN BİR HAFTA ÖNCE İŞYERİNDEN AYRILMIŞ

Akkuzu'nun Açıköğretim Kurumu aracılığıyla lise eğitimine devam ettiği, geçen 7 Ekim günü de çalıştığı tekstil fabrikasındaki işinden ayrıldığı öğrenildi. Akkuzu'nun 4 yıl önce de katil zanlısı D.B.'nin bebeğine bakıcılık yaptığı öğrenildi.

SON MESAJI "GELİYORUM" OLDU

Hasret Akkuzu'nun kaybolduğu gün valiz almak için Perşembe beldesine gideceğini ailesine söyleyerek ayrıldığı son mesajını ise babasına gönderdiği ortaya çıktı. Saat 21.45'i gösterdiğinde babasının aradığı kızı "(Eve) geliyorum" şeklinde mesaj attığı, bir süre sonra babası tekrar arayınca "Şarjım azaldı, eve geliyorum" dediği öğrenildi. Ancak bu görüşmeden sonra Akkuzu'dan bir daha haber alınamadı.

Cesedinin kuyuda bulunması üzerine başlatılan soruşturmada kuyunun önündeki ağaca kolluk kuvvetleri tarafından kamera monte edildi.

HAYVANLAR SU İÇMEYİNCE KUYUDAKİ CESET ORTAYA ÇIKTI

Bir arkadaşının kuyudan çektiği suyu hayvanlarının içmemesi üzerine içerisinin kontrol edildiğini ve cesede rastlandığını ifade eden 65 yaşındaki Ramazan Akça, "Burada kapağı kırmışlar. Akşam üzeri 17.30-18.00 aralığında arkadaş su çekiyor. Hayvanlar su içmiyor. Bakıyor ceset gibi bir şey. Kimseye bir şey demeden eve gidiyor. Arkadaşın annesi bize telefon etti. Buraya geldik ceset var. Muhtara telefon açtık. Karakolu aradı. Buraya geldiler. İfadelerimizi verdik. Daha önce burası kilitliydi. Kırmışlar" diye konuştu.

Eski eş dehşet saçtı! 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
