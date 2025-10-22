Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > 3. Sayfa > Kocaeli'de cenazeden dönen otobüs kaza yaptı: 3'ü polis 7 yaralı!

Kocaeli'de cenazeden dönen otobüs kaza yaptı: 3'ü polis 7 yaralı!

Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kocaeli'de polis memurları ve yakınlarını taşıyan otobüs, freninin boşalması sonucu kontrolden çıktı. Otobüsün, Santral Sağlık Ocağı'nın duvarına çarparak durabildiği kazada, 3'ü polis 7 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde cenaze töreninden dönen polis memurları ve yakınlarını taşıyan otobüsün kaza yapması sonucu 3'ü polis 7 kişi yaralandı.

Kocaeli'de cenazeden dönen otobüs kaza yaptı: 3'ü polis 7 yaralı! - 1. Resim
Bursa'nın Kestel ilçesinden gelen polis memurları ve yakınları, Kocaeli'nin Derince ilçesinde vefat eden emekli polis memuru Benki Uysal'ın Kent Mezarlığı'ndaki defin törenine katıldı. Cenazenin ardından Kestel'e dönmek üzere yola çıkan otobüs, İzmit Santral Yokuşu mevkiinde iddiaya göre freninin boşalması sonucu kontrolden çıktı.

Kocaeli'de cenazeden dönen otobüs kaza yaptı: 3'ü polis 7 yaralı! - 2. Resim

YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI 

Kontrolden çıkan otobüs, Santral Sağlık Ocağı'nın duvarına çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kocaeli'de cenazeden dönen otobüs kaza yaptı: 3'ü polis 7 yaralı! - 3. ResimKazada, otobüste bulunanlardan 3'ü polis memuru olmak üzere 7 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

