İşte muhtemel ilk 11! Real Madrid - Juventus maçı hangi kanalda, nerede izlenir, şifresiz mi?
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Real Madrid - Juventus maçı futbolseverleri bekliyor. Heyecanla beklenen Real Madrid - Juventus maçı hangi kanalda, nerede izlenir, şifresiz mi belli oldu. Arda Güler ve Kenan Yıldız'ın kadro durumu sorgulanırken muhtemel ilk 11'de açıklandı!
Real Madrid’in 19 yaşındaki genç yıldızı Arda Güler, bu sezon takımıyla çıktığı 17 maçta 4 gol ve 7 asistlik performans sergiledi. Juventus’un 10 numarası Kenan Yıldız ise 13 karşılaşmada forma giyerken 5 gol ve 6 asistle takımına katkıda bulundu. Peki, Real Madrid - Juventus maçı hangi kanalda, nerede izlenir, şifresiz mi?
REAL MADRİD JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA?
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Real Madrid - Juventus maçı Tabii Spor üzerinden canlı olarak ekranlara gelecek.
REAL MADRİD JUVENTUS MAÇI NEREDE İZLENİR, ŞİFRESİZ Mİ?
Saat 22.00’de başlayacak Real Madrid - Juventus maçı Santiago Bernabeu Stadı’nda oynanacak. Real Madrid - Juventus maçını izlemek isteyenler için yayın Tabii Spor üzerinden şifreli olarak canlı olarak sunulacak.
REAL MADRİD JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 3. haftasında Real Madrid - Juventus mücadelesi 22 Ekim Çarşamba günü saat 22.00’de başlayacak.
REAL MADRİD JUVENTUS MUHTEMEL İLK 11
Real Madrid: T. Courtois, F. Valverde, É. Militão, R. Asencio, Á. Carreras, A. Tchouaméni, E. Camavinga, Arda Güler, J. Bellingham, Vinícius Jr., K. Mbappé
Juventus: M. Di Gregorio, P. Kalulu, F. Gatti, L. Kelly, J. Mário, M. Locatelli, W. McKennie, A. Cambiaso, F. Conceição, Kenan Yıldız, J. David