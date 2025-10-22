İşte muhtemel ilk 11! Real Madrid - Juventus maçı hangi kanalda, nerede izlenir, şifresiz mi?

Real Madrid’in 19 yaşındaki genç yıldızı Arda Güler, bu sezon takımıyla çıktığı 17 maçta 4 gol ve 7 asistlik performans sergiledi. Juventus’un 10 numarası Kenan Yıldız ise 13 karşılaşmada forma giyerken 5 gol ve 6 asistle takımına katkıda bulundu. Peki, Real Madrid - Juventus maçı hangi kanalda, nerede izlenir, şifresiz mi?

REAL MADRİD JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Real Madrid - Juventus maçı Tabii Spor üzerinden canlı olarak ekranlara gelecek.

REAL MADRİD JUVENTUS MAÇI NEREDE İZLENİR, ŞİFRESİZ Mİ?

Saat 22.00’de başlayacak Real Madrid - Juventus maçı Santiago Bernabeu Stadı’nda oynanacak. Real Madrid - Juventus maçını izlemek isteyenler için yayın Tabii Spor üzerinden şifreli olarak canlı olarak sunulacak.

REAL MADRİD JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 3. haftasında Real Madrid - Juventus mücadelesi 22 Ekim Çarşamba günü saat 22.00’de başlayacak.

REAL MADRİD JUVENTUS MUHTEMEL İLK 11

Real Madrid: T. Courtois, F. Valverde, É. Militão, R. Asencio, Á. Carreras, A. Tchouaméni, E. Camavinga, Arda Güler, J. Bellingham, Vinícius Jr., K. Mbappé

Juventus: M. Di Gregorio, P. Kalulu, F. Gatti, L. Kelly, J. Mário, M. Locatelli, W. McKennie, A. Cambiaso, F. Conceição, Kenan Yıldız, J. David