ChatGPT çöktü mü, ne zaman düzelecek, neden çalışmıyor? 22 Ekim erişim sorunu gündemde!

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcıya hizmet veren ChatGPT 22 Ekim bugün kısa süreli erişim problemleriyle karşı karşıya kaldı. Birçok kullanıcı ise ChatGPT çöktü mü, ne zaman düzelecek, neden çalışmıyor sorularının cevaplarını araştırmaya başladı.

CHATGPT ÇÖKTÜ MÜ?

22 Ekim itibarıyla ChatGPT kullanıcıları, platforma erişim konusunda sorunlar yaşamaya başladı. Mesaj gönderme ve sohbet başlatma süreçlerinde hatalar alındığı bildirildi. OpenAI tarafından yapılan resmi açıklamalar ise bekleniyor.

CHATGPT NE ZAMAN DÜZELECEK?

OpenAI yaşanan teknik aksaklıkları genellikle birkaç saat içinde çözmeye çalışıyor. Resmi durum sayfasındaki bilgilere göre, platformun çoğu bileşeni geri yüklenmiş durumdayken bazı kullanıcılar hala geçici gecikmeler yaşayabiliyor. Sorunun tamamen ortadan kalkması ve tüm kullanıcılar için erişimin normal seviyeye dönmesi kısa süre içinde bekleniyor.

CHATGPT NEDEN ÇALIŞMIYOR?

Erişim sorunlarının temel nedeni, yoğun talep ve sistem üzerindeki yüksek trafik olarak değerlendiriliyor. OpenAI sorunun nedenini tespit edip çözüm için çalışmalarını sürdürüyor.