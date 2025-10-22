Kuruluş Orhan bu akşam var mı? 22 Ekim ATV yayın akışı merak ediliyor
ATV ekranına damgasını vurmaya hazırlanan Kuruluş Orhan'ın yayın tarihi belli oldu. Diziyi yakından takip edenler, Kuruluş Orhan bu akşam var mı? sorusuna cevap aramaya başladı.
Kuruluş Orhan'ın yayınlanan yeni tanıtımında başrolde yer alan Mert Yazıcıoğlu'nun oynadığı Orhan Bey'in "Şimdi vakit gölgesi çağları aşacak ulu bir devlete dönüşme vaktidir" repliği sosyal medyada büyük yankı bulurken bugün yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu haline geldi.
22 EKİM KURULUŞ ORHAN BU AKŞAM VAR MI?
Kuruluş Orhan dizisinin yeni sezon bölümü bu akşam yayınlanmayacaktır. 22 Ekim 2025 Çarşamba günü ATV'nin yayın akışında 20:00'da "Aynadaki Yabancı" dizisi yer alıyor.
ATV YAYIN AKIŞI 22 EKİM 2025 ÇARŞAMBA
08: 00 Kahvaltı Haberleri
10: 00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13: 00 atv Gün Ortası
14: 00 Gözleri KaraDeniz
16: 00 Esra Erol’da
19: 00 atv Ana Haber
20: 00 Aynadaki Yabancı
23: 20 Truva / Yabancı Sinema
02: 30 Kardeşlerim
05: 10 Bir Gece Masalı
KURULUŞ ORHAN HANGİ GÜN BAŞLIYOR, SAAT KAÇTA?
Kuruluş Orhan 29 Ekim 2025 Çarşamba akşamı saat 20:00'de ATV'de başlayacak.
Kuruluş Orhan'ın yeni sezonunda Mert Yazıcıoğlu, Barış Falay, Bennu Yıldırımlar, Şükrü Özyıldız, Burak Sergen, Mahassine Merabet
Çağrı Şensoy, Faruk Aran, Belgin Şimşek, Yiğit Uçan, Sevinç Kıranlı, İpek Arkan, Sena Mercan ve Tevfik Erman gibi isimler yer alıyor.