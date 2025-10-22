Ferit Kaya'nın babası kimdir, Ahmet Kaya mı? Ünlü oyuncunun hayatı ve biyografisi gündemde!

Ferit Kaya'nın babası kimdir, Ahmet Kaya mı soruları gündemde yer buldu. Ünlü oyuncunun babası hakkında detaylar ise hayranları tarafından merakla araştırılmaya başlandı.

FERİT KAYA'NIN BABASI KİMDİR?

Uzak Şehir dizisinde canlandırdığı Demir Baybars karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Ferit Kaya, başarılı oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da merak ediliyor. Sosyal medyada en çok aranan sorulardan biri ise “Ferit Kaya’nın babası kimdir?” oldu.

Ferit Kaya aile hayatını basınla paylaşmamayı tercih eden isimlerden biri olması sebebi ile oyuncunun babasına ilişkin net bir açıklama yapılmadı.

İlgili Haber Arda Kardeşler ile Erce Kardeşler kardeş mi? Hakem Arda Kardeşler ile kaleci Erce Kardeşler akraba mı?

FERİT KAYA'NIN BABASI AHMET KAYA MI, AKRABALAR MI?

Son günlerde sosyal medyada en çok konuşulan iddialardan biri oyuncu Ferit Kaya’nın Ahmet Kaya’nın oğlu olduğu yönünde.

Ünlü şarkıcı Ahmet Kaya’nın erkek çocuğu olmadığı biliniyor. Ahmet Kaya’nın, ilk eşi Emine Kaya’dan Çiğdem, ikinci eşi Gülten Hayaloğlu’ndan ise Melis adında iki kızı bulunmaktadır. Bu nedenle Ferit Kaya ile Ahmet Kaya arasında akrabalık ilişkisi bulunmadığı belirtiliyor.

Soyadı benzerliği nedeniyle ortaya çıkan söylentiler, zaman zaman sosyal medyada yanlış bilgilerle yayılsa da Ferit Kaya’nın Ahmet Kaya ile herhangi bir bağı yok.

İlgili Haber Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu kimdir, babası kim, nerede yaşıyor? Padişah torunu Kayıhan Osmanoğlu'nun hayatı

FERİT KAYA KİMDİR, NERELİ?

24 Şubat 1984 tarihinde Diyarbakır’da dünyaya gelen Ferit Kaya, Zaza kökenli bir oyuncudur. Eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nde tamamlamıştır.

Birçok başarılı yapımda rol aldıktan sonra Kanal D’nin “Uzak Şehir” dizisinde sergilediği performansla yeniden gündeme gelmiştir. 2024 yılında Yasemin Ceren Topçu ile evlenen Ferit Kaya'nın canlandırdığı yeni karakter ise severek takip ediliyor.