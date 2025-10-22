Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Ferit Kaya'nın babası kimdir, Ahmet Kaya mı? Ünlü oyuncunun hayatı ve biyografisi gündemde!

Ferit Kaya'nın babası kimdir, Ahmet Kaya mı? Ünlü oyuncunun hayatı ve biyografisi gündemde!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ferit Kaya&#039;nın babası kimdir, Ahmet Kaya mı? Ünlü oyuncunun hayatı ve biyografisi gündemde!
Ahmet Kaya, Oyuncu, Biyografi, Aile, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kanal D’nin sevilen dizisi Uzak Şehir’de “Demir Baybars” karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Ferit Kaya, başarılı oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. Ferit Kaya'nın babası kimdir, Ahmet Kaya mı merak ediliyor.

Ferit Kaya'nın babası kimdir, Ahmet Kaya mı soruları gündemde yer buldu. Ünlü oyuncunun babası hakkında detaylar ise hayranları tarafından merakla araştırılmaya başlandı.

Ferit Kaya'nın babası kimdir, Ahmet Kaya mı? Ünlü oyuncunun hayatı ve biyografisi gündemde! - 1. Resim

FERİT KAYA'NIN BABASI KİMDİR?

Uzak Şehir dizisinde canlandırdığı Demir Baybars karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Ferit Kaya, başarılı oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da merak ediliyor. Sosyal medyada en çok aranan sorulardan biri ise “Ferit Kaya’nın babası kimdir?” oldu.

Ferit Kaya aile hayatını basınla paylaşmamayı tercih eden isimlerden biri olması sebebi ile oyuncunun babasına ilişkin net bir açıklama yapılmadı.

Ferit Kaya'nın babası kimdir, Ahmet Kaya mı? Ünlü oyuncunun hayatı ve biyografisi gündemde! - 2. Resim

FERİT KAYA'NIN BABASI AHMET KAYA MI, AKRABALAR MI?

Son günlerde sosyal medyada en çok konuşulan iddialardan biri oyuncu Ferit Kaya’nın Ahmet Kaya’nın oğlu olduğu yönünde.

Ünlü şarkıcı Ahmet Kaya’nın erkek çocuğu olmadığı biliniyor. Ahmet Kaya’nın, ilk eşi Emine Kaya’dan Çiğdem, ikinci eşi Gülten Hayaloğlu’ndan ise Melis adında iki kızı bulunmaktadır. Bu nedenle Ferit Kaya ile Ahmet Kaya arasında akrabalık ilişkisi bulunmadığı belirtiliyor.

Soyadı benzerliği nedeniyle ortaya çıkan söylentiler, zaman zaman sosyal medyada yanlış bilgilerle yayılsa da Ferit Kaya’nın Ahmet Kaya ile herhangi bir bağı yok.

Ferit Kaya'nın babası kimdir, Ahmet Kaya mı? Ünlü oyuncunun hayatı ve biyografisi gündemde! - 3. Resim

FERİT KAYA KİMDİR, NERELİ?

24 Şubat 1984 tarihinde Diyarbakır’da dünyaya gelen Ferit Kaya, Zaza kökenli bir oyuncudur. Eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nde tamamlamıştır. 

Birçok başarılı yapımda rol aldıktan sonra Kanal D’nin “Uzak Şehir” dizisinde sergilediği performansla yeniden gündeme gelmiştir. 2024 yılında Yasemin Ceren Topçu ile evlenen Ferit Kaya'nın canlandırdığı yeni karakter ise severek takip ediliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

e-Devlet’e yurtdışından yoğun ilgi! 10 ülke Türkiye’nin dijital modeline talipEge’de sürpriz iddia! Yunanistan 12 mil ısrarından vazgeçiyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
ChatGPT çöktü mü, ne zaman düzelecek, neden çalışmıyor? 22 Ekim erişim sorunu gündemde! - HaberlerChatGPT çöktü mü, ne zaman düzelecek, neden çalışmıyor? 22 Ekim erişim sorunu gündemde!Anadolu Üniversitesi Açıköğretim dersleri ne zaman başlıyor? 2025-2026 Akademik Takvim - HaberlerAnadolu Üniversitesi Açıköğretim dersleri ne zaman başlıyor? 2025-2026 Akademik TakvimKuruluş Orhan bu akşam var mı? 22 Ekim ATV yayın akışı merak ediliyor - HaberlerKuruluş Orhan bu akşam var mı? 22 Ekim ATV yayın akışı merak ediliyor29 Ekim toplu taşıma ücretsiz mi, hangi şehirlerde ulaşım bedava olacak? 2025 Cumhuriyet Bayramı ulaşım ücreti gündemde! - Haberler29 Ekim toplu taşıma ücretsiz mi, hangi şehirlerde ulaşım bedava olacak? 2025 Cumhuriyet Bayramı ulaşım ücreti gündemde!İncinmişsin diyen adam öldü mü, neden öldü? Hasan Yılmaz'ın ölüm nedeni geniş yankı uyandırdı - Haberlerİncinmişsin diyen adam öldü mü, neden öldü? Hasan Yılmaz'ın ölüm nedeni geniş yankı uyandırdıDehşet Bey filmi konusu ne, oyuncuları kimler, hangi platformda yayınlanıyor? Çekim yeri merak ediliyor - HaberlerDehşet Bey filmi konusu ne, oyuncuları kimler, hangi platformda yayınlanıyor? Çekim yeri merak ediliyor
Sonraki Haber Yükleniyor...