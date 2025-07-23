Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu kimdir, babası kim, nerede yaşıyor? Padişah torunu Kayıhan Osmanoğlu'nun hayatı

Osmanlı Hanedanı’nın yaşayan temsilcilerinden biri olan Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, son dönemde yaptığı açıklamalarla yeniden gündeme geldi. Osmanlı Devleti’nin 34. padişahı Sultan II. Abdülhamid’in torunlarından biri olan Osmanoğlu, Türkiye'de doğan ilk Osmanlı hanedan mensubu olarak dikkat çekmekte. Kamuoyu ise Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu kimdir, babası kim, nerede yaşıyor sorularının cevaplarını merak ediyor.

Osmanlı Hanedanı'nın yaşayan temsilcilerinden biri olan Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, son günlerde kamuoyunun dikkatini çekti. Peki, Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu kimdir, babası kim, nerede yaşıyor?

ABDÜLHAMİD KAYIHAN OSMANOĞLU KİMDİR?

Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu Osmanlı İmparatorluğu’nun 34. padişahı Sultan II. Abdülhamid’in 4. kuşak torunudur. Kendisi Türkiye’de doğan ilk Osmanlı hanedan mensubu olma özelliğini de taşımaktadır.

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1979 yılında İstanbul’un Fatih ilçesinde dünyaya gelmiştir. Eğitim hayatında Osmanlı tarihine dair yanlış anlatımlara karşı duruş sergilediğini ifade eden Osmanoğlu, tarih bilincini küçük yaşlardan itibaren geliştirmiştir. Yaklaşık 10 yıl gazetecilik mesleğiyle ilgilenmiş, bu sürenin 3 yılını ulusal bir televizyon kanalında geçirmiştir.

Osmanoğlu günümüzde sosyal ve kültürel faaliyetler yürüten Devlet-i Aliyye Ocakları adlı derneğin genel başkanlığını yapmaktadır. Kendisi ilaveten Sultan II. Abdülhamid’in kurduğu Darülaceze Müessesesi’nde de aktif olarak görev almaktadır.

ABDÜLHAMİD KAYIHAN OSMANOĞLU BABASI KİM?

Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu’nun babası, Osmanlı hanedanının bugünkü temsilcilerinden biri olan Harun Abdülkerim Osmanoğlu’dur. Harun Abdülkerim Osmanoğlu, Osmanlı Hanedanı’nın sürgün yıllarının ardından 1974 yılında Türkiye’ye dönebilen ilk şehzade olarak tarihi bir adım atmıştır.

ABDÜLHAMİD KAYIHAN OSMANOĞLU NEREDE YAŞIYOR?

Şehzade unvanını kullanan Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu’nun İstanbul’da yaşadığı bilinmektedir.

ABDÜLHAMİD KAYIHAN OSMANOĞLU KAÇ YAŞINDA?

2 Ağustos 1979 tarihinde dünyaya gelen Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu 46 yaşındadır. Evli olan Osmanoğlu, bir çocuk babasıdır. Ailesiyle birlikte Osmanlı mirasına sahip çıkarak hem sosyal hem de kültürel alanlarda faaliyet yürütmektedir.