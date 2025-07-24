Jota Silva Rafa Silva ile kardeş mi, istatistikleri nasıl, piyasa değeri ne kadar? Fenerbahçe Jota Silva için harekete geçti

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları hız kazanırken, sarı-lacivertli ekipten dikkat çeken bir hamle geldi. İngiltere Premier Lig temsilcisi Nottingham Forest’ta forma giyen Portekizli kanat oyuncusu Jota Silva'nın Fenerbahçe’nin radarında olduğu ileri sürüldü. Gündeme gelen haber sonrası Jota Silva Rafa Silva ile kardeş mi, istatistikleri nasıl, piyasa değeri ne kadar merak ediliyor.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, taraflar arasında oyuncunun transfer şartlarına dair ilk temaslar kurulmuş durumda. 2023 yazında Vitoria de Guimaraes’ten 7 milyon euro karşılığında transfer edilen Jota Silva Rafa Silva ile kardeş mi, istatistikleri nasıl, piyasa değeri ne kadar merakla araştırılmaya başlandı.

JOTA SİLVA FENERBAHÇE SON DURUM

Süper Lig’de yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek isteyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-lacivertli kulübün gündemine bu kez Premier Lig’de forma giyen Jota Silva geldi.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe, Nottingham Forest forması giyen Portekizli kanat oyuncusu Jota Silva için devreye girdi.

Express Sport’un iddiasına göre iki kulüp arasında gayri resmi temaslar başladı ve oyuncunun bonservis bedeli ile transfer şartları masaya yatırıldı.

Nottingham Forest’ın geçen sezon 7 milyon euroya kadrosuna kattığı Silva’yı karla elden çıkarmaya sıcak baktığı öne sürülüyor.

JOTA SİLVA RAFA SİLVA İLE KARDEŞ Mİ?

Fenerbahçe ile adı anılan Jota Silva'nın Rafa Silva ile kardeş olup olmadığı sıkça soruluyor. Rafa Silva’nın kardeşi Fabio Pereira da Silva olarak bilinirken, Jota Silva'nın Rafa Silva ile soyadı benzerliği dışında bir bağı yok.

JOTA SİLVA İSTATİSTİKLERİ NASIL?

1 Ağustos 1999 doğumlu Jota Silva, profesyonel kariyerinde istikrarlı bir yükseliş gösterdi. Geçtiğimiz sezon Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest’ta forma giyen Silva, takımının hücum hattında önemli rol oynadı.

2024-2025 sezonunda tüm kulvarlarda 37 karşılaşmaya çıkan genç oyuncu, 4 gole katkı sağladı. Premier Lig özelinde ise 31 maçta sahaya çıkan Silva, 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

JOTA SİLVA PİYASA DEĞERİ NE KADAR?

Jota Silva’nın güncel piyasa değeri 15 milyon euro civarında seyrediyor. Nottingham Forest, oyuncuyu 2023 yazında Vitoria de Guimaraes’ten 7 milyon euro karşılığında transfer etmişti.