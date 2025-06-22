Jose Mourinho sol bek problemini vatandaşıyla çözecek! Mourinho'nun gözdesi Silva

Saint Maximin ve Tadic’le yolları ayıran Fenerbahçe, Jota Silva’nın peşine düştü. Jose Mourinho’nun istediği 25 yaşındaki Portekizli için Nottingham Forest’ın kapısı çalındı.

EMİN ULUÇ'UN HABERİ - Kanatlarına hız katmak isteyen Fenerbahçe, Jota Silva için düğmeye bastı. Yönetim, Jose Mourinho tarafından transfer listesine eklenen 25 yaşındaki Portekizli için Nottingham Forest’la temasa geçti. Geçen sezon 7 milyon avroluk bonservis bedeliyle Guimares’ten Premier Lig’e transfer olan Jota Silva için İngiliz ekibine satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapıldı.

Jota Silva’yı Mourinho kozuyla ikna eden sarı lacivertliler, Nottingham’la pazarlığı sürdürüyor. Portekizli’nin 38 maçta forma giymesine rağmen sadece 10 defa as kadroda yer alması Fenerbahçe’nin transfer umudunu artırıyor.

BETO HAMLESİ

Golcü girişimlerinde henüz aradığını bulmayan Fenerbahçe, bu pozisyon için de bir Portekizli ile ilgileniyor. Futbol direktörü Devin Özek, Everton’da forma giyen Beto için temasları sürdürüyor. Sezonu 35 maçta 12 golle tamamlayan 27 yaşındaki Portekizli’yle görüşen Özek’in Everton’a satın alma opsiyonlu teklif etti. Öte yandan sağ kanat için de PSV’nin kapısı çalındı. Fenerbahçe, Hollanda şampiyonunun 22 yaşındaki Belçikalı yıldızı Johan Bakayoko için devreye girdi. Ancak PSV’nin 30 milyon avroluk bonservis talebi ve oyuncuya dev kulüplerin talip olması bu transferi zor kılıyor.