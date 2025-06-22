Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Jose Mourinho sol bek problemini vatandaşıyla çözecek! Mourinho'nun gözdesi Silva

Jose Mourinho sol bek problemini vatandaşıyla çözecek! Mourinho'nun gözdesi Silva

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Jose Mourinho sol bek problemini vatandaşıyla çözecek! Mourinho&#039;nun gözdesi Silva
Jose Mourinho, Fenerbahçe, Nottingham Forest, Transfer, Portekiz, Kanat, Premier Lig, Beto, Everton, PSV, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Saint Maximin ve Tadic’le yolları ayıran Fenerbahçe, Jota Silva’nın peşine düştü. Jose Mourinho’nun istediği 25 yaşındaki Portekizli için Nottingham Forest’ın kapısı çalındı.

EMİN ULUÇ'UN HABERİ - Kanatlarına hız katmak isteyen Fenerbahçe, Jota Silva için düğmeye bastı. Yönetim, Jose Mourinho tarafından transfer listesine eklenen 25 yaşındaki Portekizli için Nottingham Forest’la temasa geçti. Geçen sezon 7 milyon avroluk bonservis bedeliyle Guimares’ten Premier Lig’e transfer olan Jota Silva için İngiliz ekibine satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapıldı.

Jose Mourinho sol bek problemini vatandaşıyla çözecek! Mourinho'nun gözdesi Silva - 1. Resim

Jota Silva’yı Mourinho kozuyla ikna eden sarı lacivertliler, Nottingham’la pazarlığı sürdürüyor. Portekizli’nin 38 maçta forma giymesine rağmen sadece 10 defa as kadroda yer alması Fenerbahçe’nin transfer umudunu artırıyor.

Jose Mourinho sol bek problemini vatandaşıyla çözecek! Mourinho'nun gözdesi Silva - 2. Resim

BETO HAMLESİ

Golcü girişimlerinde henüz aradığını bulmayan Fenerbahçe, bu pozisyon için de bir Portekizli ile ilgileniyor. Futbol direktörü Devin Özek, Everton’da forma giyen Beto için temasları sürdürüyor. Sezonu 35 maçta 12 golle tamamlayan 27 yaşındaki Portekizli’yle görüşen Özek’in Everton’a satın alma opsiyonlu teklif etti. Öte yandan sağ kanat için de PSV’nin kapısı çalındı. Fenerbahçe, Hollanda şampiyonunun 22 yaşındaki Belçikalı yıldızı Johan Bakayoko için devreye girdi. Ancak PSV’nin 30 milyon avroluk bonservis talebi ve oyuncuya dev kulüplerin talip olması bu transferi zor kılıyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Galatasaray'ın yıldızına 3 talip birden! Zaniolo pazarıİran'dan nükleer baskılara sert cevap: Asla kabul etmiyoruz
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Galatasaray'ın yıldızına 3 talip birden! Zaniolo pazarı - SporGalatasaray'ın yıldızına 3 talip birden! Zaniolo pazarıTrabzonspor'a bir takviye daha! Wooh Fırtına'da - SporTrabzonspor'a bir takviye daha! Wooh Fırtına'daİtalyan golcü kalacağım diyor ama niyeti başka! Immobile gi-de-cek - SporGolcü kalacağım diyor ama niyeti başka!Mustafa Hekimoğlu'nun yeni adresi belli oldu! - SporMustafa Hekimoğlu'nun yeni adresi belli oldu!Galatasaray, transfer planlarını yaptı! Ya Hakan ya İlkay - SporGalatasaray, transfer planlarını yaptı!Başakşehir'den Roma'ya 8 milyon euroluk teklif! Yeni golcü geliyor - SporBaşakşehir'den Roma'ya 8 milyon euroluk teklif!
Sonraki Haber Yükleniyor...