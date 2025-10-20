Epic Games çöktü mü, 20 Ekim Epic Games ne zaman düzelecek?

EPIC GAMES ÇÖKTÜ MÜ?

20 Ekim sabah saatlerinden itibaren dünya genelinde Epic Games platformuna erişim sağlamak isteyen kullanıcılar sorunla karşılaştı. Oyun ve dijital hizmet sağlayıcısına giriş yapmak isteyen çok sayıda kişi, sistemin cevap vermemesi nedeniyle hesaplarına ulaşamadı.

EPIC GAMES NEDEN AÇILMIYOR?

Epic Games’in sistemlerinde yaşanan kesintiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Yaşanan sorununn Amazon Web Hizmetleri'ndeki sorunlarla ilgili olduğu düşünülüyor.

EPIC GAMES NE ZAMAN DÜZELECEK?

Kesintinin ne kadar süreceğine dair kesin bir bilgi verilmedi. Epic Games kullanıcıları, platformun kısa süre içinde hizmetlerini normale döndürmesini bekliyor.