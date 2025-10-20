Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Epic Games çöktü mü, 20 Ekim Epic Games ne zaman düzelecek?

Epic Games çöktü mü, 20 Ekim Epic Games ne zaman düzelecek?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Epic Games çöktü mü, 20 Ekim Epic Games ne zaman düzelecek?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Epic Games kullanıcıları 20 Ekim sabahından itibaren erişim sorunlarıyla karşı karşıya kaldı. Milyonlarca kişi, hesaplarına giriş yapmak ve hizmetlerden yararlanmak istediğinde platformların cevap vermemesi nedeniyle kesinti yaşandı. Epic Games çöktü mü, 20 Ekim Epic Games ne zaman düzelecek sorgulanıyor.

EPIC GAMES ÇÖKTÜ MÜ?

20 Ekim sabah saatlerinden itibaren dünya genelinde Epic Games platformuna erişim sağlamak isteyen kullanıcılar sorunla karşılaştı. Oyun ve dijital hizmet sağlayıcısına giriş yapmak isteyen çok sayıda kişi, sistemin cevap vermemesi nedeniyle hesaplarına ulaşamadı. 

Epic Games çöktü mü, 20 Ekim Epic Games ne zaman düzelecek? - 1. Resim

EPIC GAMES NEDEN AÇILMIYOR?

Epic Games’in sistemlerinde yaşanan kesintiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Yaşanan sorununn Amazon Web Hizmetleri'ndeki sorunlarla ilgili olduğu düşünülüyor.

Epic Games çöktü mü, 20 Ekim Epic Games ne zaman düzelecek? - 2. Resim

EPIC GAMES NE ZAMAN DÜZELECEK?

Kesintinin ne kadar süreceğine dair kesin bir bilgi verilmedi. Epic Games kullanıcıları, platformun kısa süre içinde hizmetlerini normale döndürmesini bekliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

ABD'de aile içi tartışma faciayla sonlandı: 5 aylık bebeğin kafatası yarıldıOkan Buruk, Şampiyonlar Ligi tercihini yaptı! 2 yıldız kulübeye
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Amazon çöktü mü, neden açılmıyor? 20 Ekim Amazon hesabına giriş yapılamıyor! - HaberlerAmazon çöktü mü, neden açılmıyor? 20 Ekim Amazon hesabına giriş yapılamıyor!Clash Royale neden açılmıyor, çöktü mü? Son dakika erişim sorunu! - HaberlerClash Royale neden açılmıyor, çöktü mü? Son dakika erişim sorunu!Snapchat çöktü mü, ne zaman düzelir? 20 Ekim Snapchat açılmıyor sorunu - HaberlerSnapchat çöktü mü, ne zaman düzelir? 20 Ekim Snapchat açılmıyor sorunuACT Havayolları kimin, ACT Airlines'ın sahibi kim, uçak kazası neden oldu? - HaberlerACT Havayolları kimin, ACT Airlines'ın sahibi kim, uçak kazası neden oldu?Canva çöktü mü, neden açılmıyor? 20 Ekim Canva erişim sorunu - HaberlerCanva çöktü mü, neden açılmıyor? 20 Ekim Canva erişim sorunuHalef 5. bölüm neden yayınlanmadı, nereden izlenir? Youtube'da yer almadı - HaberlerHalef 5. bölüm neden yayınlanmadı, nereden izlenir? Youtube'da yer almadı
Sonraki Haber Yükleniyor...