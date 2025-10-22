Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
ChatGPT'den aldıkları cevap hayatlarına mal oluyordu! "Güvenmeleri akıl alır gibi değil"

ChatGPT'den aldıkları cevap hayatlarına mal oluyordu! "Güvenmeleri akıl alır gibi değil"

Galler’de iki yüzücü, ChatGPT’den aldıkları yanlış gelgit bilgisi nedeniyle tehlikeli sulara yakalandı. Bölgedeki bir restoranın sahibi olan Gordon Hadfield, megafonla yüzücülere geri dönmeleri yönünde uyarıda bulunarak muhtemel bir facianın önüne geçti.

Galler’in güneyinde Sully Adası’na açılan iki yüzücü, ChatGPT’den aldıkları gelgit bilgisine güvenerek geri dönmeye çalışırken tehlikeli sulara yakalandı.

Bölgedeki bir restoranın sahibi olan Gordon Hadfield, megafonla yüzücülere geri dönmeleri yönünde uyarıda bulunarak muhtemel bir facianın önüne geçti.

ChatGPT'den aldıkları cevap hayatlarına mal oluyordu!

"CHATGPT'YE GÜVENMELERİ AKIL ALIR GİBİ DEĞİL"

Bölgede dünya genelinde ikinci en yüksek gelgit farkı bulunuyor ve bu fark yaklaşık 15 metreye kadar çıkabiliyor. Yaz aylarında hızla yükselen gelgitler nedeniyle Sully Adası’na giden dar yol saatte 13 kilometre hızla su altında kalabiliyor.

Yüzücülerden biri, WalesOnline’a yaptığı açıklamada ChatGPT’den aldıkları bilginin yanlış olduğunu belirterek, “ChatGPT saat 09:30 dedi. Biz de o zaman dışarıdaydık ve geri dönerken durum tamamen farklıydı. Benim için ders oldu” ifadelerini kullandı.

Olay, yapay zekâ sohbet botlarının dış mekan aktivitelerinde tehlikeli sonuçlara yol açabileceğine dikkat çekti. Sosyal medyada kullanıcılar tepkilerini şöyle dile getirdi:

ChatGPT’ye banyo doldurmayı öğretmesini bile güvenemem!. Gelgit saatlerini öğrenmek için hala kağıt kaynaklar varken neden ChatGPT’ye güvenmişler, akıl alır gibi değil.

Benzer bir olay Kanada’nın Vancouver kentinde yaşandı. İki yürüyüşçü, baharda yüksek rakımlarda hâlâ kar olabileceğini ve düz tabanlı spor ayakkabılarla yürüyemeyeceklerini bilmeden ChatGPT’ye güvenerek tehlikeye düştü ve kurtarma ekiplerinden yardım almak zorunda kaldı.

Carnegie Mellon Üniversitesi Makine Öğrenimi Profesörü Rayid Ghani, BBC’ye yaptığı açıklamada yapay zekânın “sadece kelimeleri bildiğini” ve gerçeği ayırt edemediğini belirtti.

Royal National Lifeboat Institution sözcüsü, olayda ölümün önlenmesinde yerel topluluk ve Gordon Hadfield gibi uyanık kişilerin erken uyarılarının belirleyici olduğunu vurguladı.

