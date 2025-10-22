Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Okan Buruk'tan İlkay Gündoğan açıklaması: Bizi üzdü

Okan Buruk'tan İlkay Gündoğan açıklaması: Bizi üzdü

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bodo/Glimt'i konuk edecekleri mücadele öncesi İlkay Gündoğan'ın sakatlık durumuna ilişkin konuştu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bodo/Glimt'i ağırlayacak olan Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

Liverpool maçını anlamlı kılabilmek için bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılmaları gerektiğini ifade eden Buruk, "Tabii ki bir önceki maçta Liverpool maçında aldığımız 3 puan, burada hayal kuruyoruz. Bütün takımların ilk amacı ilk 8'de, 16'da, 24'te olmak. Bizim de amacımız bu. Kritik bir maça çıkıyoruz. Kazanmak bize büyük bir avantaj getirecek. Liverpool maçındaki 3 puanı anlamlı kılmamız için kazanmamız gerekiyor. Rakibimiz iyi bir takım. Kendi liginde de başarılı. Çok anlatmaya gerek yok, önemsememiz gereken bir takım. Çok ciddi bir şekilde hazırlanmamız gerekiyor." diye konuştu.

İLKAY GÜNDOĞAN'IN DURUMU

Son taktik antrenmanda sakatlanan ve kadrodan çıkarılan İlkay Gündoğan'ın sağlık durumuna ilişkin konuşan Buruk, "Son maça göre 5 değişikliğimiz var. İlkay'ın dün bir sakatlığı oldu. O bizi üzdü. Arka adalesinde bir zorlanma oldu. O yüzden yok. Durumu önümüzdeki günlerde netleşecek. Singo'nun sakatlığı var. Onun dışında tüm oyuncularımız hazır. Kendi sahamızda, taraftarımızla gücümüzü birleştirip kazanmamamız için bir neden yok. O yüzden kazanmaya odaklıyız." dedi.

