Sayıştay’a 5 yeni üye seçildi

Kaynak: HABER MERKEZİ
Güncelleme:
Gündem Haberleri  / HABER MERKEZİ

TBMM’de yapılan seçimle Sayıştay’daki 5 boş üyelik doldu. Yeni üyeler Eşref Edip Çiçekli, Necati Küçükaydın, Coşkun Çekiciler, İsmail Çobanoğlu ve Adnan Güran oldu.

TBMM Genel Kurulunda, siyasi partilerin grup önerilerinin görüşülmesinin ardından, Sayıştay için TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunun belirlediği 10 aday arasından gizli oylamayla seçim yapıldı.

Seçimde 293 milletvekili oy kullandı. Oyların 14'ü geçersiz sayıldı.

Seçim sonucuna göre, meslek mensupları kontenjanından Eşref Edip Çiçekli ve Necati Küçükaydın, Hazine ve Maliye Bakanlığı meslek mensupları kontenjanından Coşkun Çekiciler, İsmail Çobanoğlu ve Adnan Güran, Sayıştayın yeni üyeleri oldu.

Öte yandan, CHP'li milletvekilleri, "seçimlerin liyakatsiz olduğu" gerekçesiyle oylamaya katılmadı.

