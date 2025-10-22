Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Umman Sultanı El Said'e Togg hediyesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere "TRK" uçağıyla Körfez turunun son ülkesi Umman'ın başkenti Maskat'a geldi.

ERDOĞAN'DAN UMMAN SULTANINA TOGG HEDİYESİ

Erdoğan, burada Umman Sultanı Teymur El Said ile diplomatik temaslarda bulundu.

Cumhurbaşkanı, görüşmeler sonrası El Said'e Togg hediye etti.

ERDOĞAN'IN UMMAN ZİYARETİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar temaslarının ardından Körfez turunun son durağı olan Umman’da temaslarına başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur El Said ile Al Alam Sarayı’nda bir araya geldi.

Erdoğan, Özel Sultanlık Havaalanı'nda, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ve Türkiye'nin Maskat Büyükelçisi Muhammet Hekimoğlu ve elçilik personeli tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Halit Yerebakan, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da Umman'a geldi.

Öte yandan, Umman Hava Kuvvetlerine ait F-16 savaş uçakları, Özel Sultanlık Havaalanı'na inişinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağına eşlik etti.