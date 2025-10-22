Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Umman Sultanı El Said'e Togg hediyesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Umman Sultanı El Said'e Togg hediyesi

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı, Umman, Togg, Hediye, Diplomasi, Körfez Turu, Haber
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere "TRK" uçağıyla Körfez turunun son ülkesi Umman'ın başkenti Maskat'a geldi. Erdoğan, buradaki diplomatik temaslarının ardından, Umman Sultanı Teymur El Said'e Togg hediyesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere "TRK" uçağıyla Körfez turunun son ülkesi Umman'ın başkenti Maskat'a geldi.

ERDOĞAN'DAN UMMAN SULTANINA TOGG HEDİYESİ

Erdoğan, burada Umman Sultanı Teymur El Said ile diplomatik temaslarda bulundu.

Cumhurbaşkanı, görüşmeler sonrası El Said'e Togg hediye etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Umman Sultanı El Said'e Togg hediyesi - 1. Resim

ERDOĞAN'IN UMMAN ZİYARETİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar temaslarının ardından Körfez turunun son durağı olan Umman’da temaslarına başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur El Said ile Al Alam Sarayı’nda bir araya geldi.

Erdoğan, Özel Sultanlık Havaalanı'nda, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ve Türkiye'nin Maskat Büyükelçisi Muhammet Hekimoğlu ve elçilik personeli tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Halit Yerebakan, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da Umman'a geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Umman Sultanı El Said'e Togg hediyesi - 2. Resim

Öte yandan, Umman Hava Kuvvetlerine ait F-16 savaş uçakları, Özel Sultanlık Havaalanı'na inişinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağına eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Sayıştay’a 5 yeni üye seçildiYasaklı doktor ameliyata girdi, hasta öldü! Savcılık 33 yıla kadar hapis talep etti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yasaklı doktor ameliyata girdi, hasta öldü! Savcılık 33 yıla kadar hapis talep etti - GündemYasaklı doktor ameliyata girdi, hasta öldü!Sayıştay’a 5 yeni üye seçildi - GündemSayıştay’a 5 yeni üye seçildiMattia Ahmet Minguzzi davasında yeni gelişme: Savcılık beraat kararına karşı istinafa gidiyor - GündemSavcılık beraat kararına karşı istinafa gidiyorİstanbul ve İzmir için sağanak uyarısı! Meteoroloji'den gün gün hava tahmini - Gündemİstanbul ve İzmir için sağanak uyarısı!Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez turunun son ülkesi Umman'da! Başkanlık uçağına F-16'lar eşlik etti - GündemErdoğan'ın uçağına F-16'lar eşlik etti!CHP kongresinde büyük kriz: Belediye Başkanı, "Kovun beni" deyip salonu terk etti! - GündemBaşkan, "Kovun beni" deyip salonu terk etti!
Sonraki Haber Yükleniyor...