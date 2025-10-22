Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez turunun son ülkesi Umman'a geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez turunun son ülkesi olan Umman'ın başkenti Maskat'a geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Özel Sultanlık Havaalanı'nda, Umman Sultanı Heysem bin Tarık karşıladı. Umman Hava Kuvvetlerine ait uçaklar, Özel Sultanlık Havaalanı'na inişinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağına eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere "TRK" uçağıyla Körfez turunun son ülkesi Umman'ın başkenti Maskat'a geldi.

ERDOĞAN'I, UMMAN SULTANI HAVAALANINDA KARŞILADI

Erdoğan, Özel Sultanlık Havaalanı'nda, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ve Türkiye'nin Maskat Büyükelçisi Muhammet Hekimoğlu ve elçilik personeli tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez turunun son ülkesi Umman'a geldi - 1. Resim

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Halit Yerebakan, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da Umman'a geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez turunun son ülkesi Umman'a geldi - 2. Resim

Öte yandan, Umman Hava Kuvvetlerine ait uçaklar, Özel Sultanlık Havaalanı'na inişinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağına eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Al Alam Sarayı'nda Umman Sultanı Heysem bin Tarık tarafından resmi törenle karşılanacak, onuruna verilen resmi akşam yemeğine katılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı

