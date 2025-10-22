Real Madrid - Juventus maçında Arda Güler ve Kenan Yıldız ilk 11'de mi, kadroda kimler var sorgulanıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta heyecanı, 22 Ekim Çarşamba günü Madrid’de sahne alıyor.

REAL MADRİD - JUVENTUS MAÇINDA ARDA GÜLER VE KENAN YILDIZ İLK 11'DE Mİ?

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında dev bir mücadeleye sahne oluyor. Santiago Bernabeu Stadı’nda Real Madrid, Juventus’u konuk edecek. Maçta sahada olacak Türk futbolcular Arda Güler ve Kenan Yıldız taraftarlar tarafından merak ediliyor. İki milli oyuncumuzun da bu akşam ilk 11'de başlaması bekleniyor!

REAL MADRİD - JUVENTUS MUHTEMEL İLK 11 MAÇ KADROSU

Real Madrid: T. Courtois, F. Valverde, É. Militão, R. Asencio, Á. Carreras, A. Tchouaméni, E. Camavinga, Arda Güler, J. Bellingham, Vinícius Jr., K. Mbappé

Juventus: M. Di Gregorio, P. Kalulu, F. Gatti, L. Kelly, J. Mário, M. Locatelli, W. McKennie, A. Cambiaso, F. Conceição, Kenan Yıldız, J. David

REAL MADRİD - JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Real Madrid - Juventus maçı 22 Ekim 2025 Çarşamba günü saat 22.00’de başlayacak. Arda Güler ve Kenan Yıldız'ın performansı için ise geri sayım başladı.

REAL MADRİD - JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA?

Real Madrid - Juventus maçı tabii Spor üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Şifreli yayınlanacak dev karşılaşma için nefesler tutuldu.