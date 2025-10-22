Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Real Madrid - Juventus maçında Arda Güler ve Kenan Yıldız ilk 11'de mi, kadroda kimler var?

Real Madrid - Juventus maçında Arda Güler ve Kenan Yıldız ilk 11'de mi, kadroda kimler var?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Real Madrid - Juventus maçında Arda Güler ve Kenan Yıldız ilk 11&#039;de mi, kadroda kimler var?
Real Madrid, Juventus, UEFA Şampiyonlar Ligi, Arda Güler, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında dev bir mücadeleye sahne olacak. Santiago Bernabeu Stadı’nda oynanacak maçta Real Madrid, Juventus’u ağırlayacak. İki ekip de galibiyet hedeflerken, Türk futbolseverler Arda Güler ve Kenan Yıldız’ın sahaya çıkıp çıkmayacağını merak ediyor.

Real Madrid - Juventus maçında Arda Güler ve Kenan Yıldız ilk 11'de mi, kadroda kimler var sorgulanıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta heyecanı, 22 Ekim Çarşamba günü Madrid’de sahne alıyor. 

Real Madrid - Juventus maçında Arda Güler ve Kenan Yıldız ilk 11'de mi, kadroda kimler var? - 1. Resim

REAL MADRİD - JUVENTUS MAÇINDA ARDA GÜLER VE KENAN YILDIZ İLK 11'DE Mİ?

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında dev bir mücadeleye sahne oluyor. Santiago Bernabeu Stadı’nda Real Madrid, Juventus’u konuk edecek. Maçta sahada olacak Türk futbolcular Arda Güler ve Kenan Yıldız taraftarlar tarafından merak ediliyor. İki milli oyuncumuzun da bu akşam ilk 11'de başlaması bekleniyor!

Real Madrid - Juventus maçında Arda Güler ve Kenan Yıldız ilk 11'de mi, kadroda kimler var? - 2. Resim

REAL MADRİD - JUVENTUS MUHTEMEL İLK 11 MAÇ KADROSU

Real Madrid: T. Courtois, F. Valverde, É. Militão, R. Asencio, Á. Carreras, A. Tchouaméni, E. Camavinga, Arda Güler, J. Bellingham, Vinícius Jr., K. Mbappé

Juventus: M. Di Gregorio, P. Kalulu, F. Gatti, L. Kelly, J. Mário, M. Locatelli, W. McKennie, A. Cambiaso, F. Conceição, Kenan Yıldız, J. David

Real Madrid - Juventus maçında Arda Güler ve Kenan Yıldız ilk 11'de mi, kadroda kimler var? - 3. Resim

REAL MADRİD - JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Real Madrid - Juventus maçı 22 Ekim 2025 Çarşamba günü saat 22.00’de başlayacak. Arda Güler ve Kenan Yıldız'ın performansı için ise geri sayım başladı.

Real Madrid - Juventus maçında Arda Güler ve Kenan Yıldız ilk 11'de mi, kadroda kimler var? - 4. Resim

REAL MADRİD - JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA?

Real Madrid - Juventus maçı tabii Spor üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Şifreli yayınlanacak dev karşılaşma için nefesler tutuldu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Taşacak Bu Deniz ne zaman, hangi kanalda yayınlanıyor?Erişebilir bütçeyle müstakil ev hayali kuranlara Nida Arsa ile kârlı arsa yatırım fırsatı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
HMGS/2 sonuçları sorgulama ekranı 2025: HMGS 2025 sonuçları ne zaman açıklanacak? - HaberlerHMGS/2 sonuçları sorgulama ekranı 2025: HMGS 2025 sonuçları ne zaman açıklanacak?Taşacak Bu Deniz ne zaman, hangi kanalda yayınlanıyor? - HaberlerTaşacak Bu Deniz ne zaman, hangi kanalda yayınlanıyor?Kasım indirimleri ne zaman, hangi güne denk geliyor? - HaberlerKasım indirimleri ne zaman, hangi güne denk geliyor?22 Ekim BUSKİ Bursa su kesintisi programı ve saatleri! Bursa'da sular ne zaman gelecek, saat kaçta? - Haberler22 Ekim BUSKİ Bursa su kesintisi programı ve saatleri! Bursa'da sular ne zaman gelecek, saat kaçta?NBA maçları hangi kanalda yayınlanıyor, nereden izlenir? - HaberlerNBA maçları hangi kanalda yayınlanıyor, nereden izlenir?Sinem Yıldız kimdir, kaç yaşında, sağlık durumu nasıl? Canlı yayında fenalaşıp hastaneye kaldırıldı - HaberlerSinem Yıldız kimdir, kaç yaşında, sağlık durumu nasıl? Canlı yayında fenalaşıp hastaneye kaldırıldı
Sonraki Haber Yükleniyor...