Sinem Yıldız kimdir, kaç yaşında, sağlık durumu nasıl? Canlı yayında fenalaşıp hastaneye kaldırıldı

Sinem Yıldız kimdir, kaç yaşında, sağlık durumu nasıl? Canlı yayında fenalaşıp hastaneye kaldırıldı

- Güncelleme:
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sinem Yıldız, canlı yayın esnasında aniden fenalaşarak programı yarıda bırakmak durumunda kaldı ve hızlıca hastaneye kaldırıldı. Yaşanan sağlık sorunu sonrasında Yıldız'ın durumu hem sevenleri hem de sosyal medya tarafından yakından takip ediliyor.

Beyaz Magazin programında canlı yayında aniden fenalaşan Sinem Yıldız, "Bana çok kötü bir şey oluyor, beni hemen alın" sözleriyle dikkat çekti. Yaşanan olayın ardından hastaneye kaldırıldığı ve günün en çok araştırılan isimlerden biri haline geldi.

Sinem Yıldız kimdir, kaç yaşında, sağlık durumu nasıl? Canlı yayında fenalaşıp hastaneye kaldırıldı - 1. Resim

SİNEM YILDIZ'IN SAĞLIK DURUMU NASIL, YAŞIYOR MU?

22 Ekim 2025 Çarşamba günü itibarıyla Sinem Yıldız yaşıyordur, sağlık durumunun iyi olduğu bilgisine ulaşıldı. 

22 Ekim 2025'te canlı yayın sırasında aniden fenalaşan Sinem Yıldız, hızla hastaneye kaldırıldı. Program arkadaşı Arto, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Yıldız'ın sağlık durumunun iyi olduğunu ve kısa bir gözetim altında tutulduktan sonra evinde istirahate çekildiğini duyurdu. Gelen bilgilere göre, Sinem Yıldız'ın zaman zaman tansiyon problemi yaşadığı öğrenildi. 

Sinem Yıldız kimdir, kaç yaşında, sağlık durumu nasıl? Canlı yayında fenalaşıp hastaneye kaldırıldı - 2. Resim

SİNEM YILDIZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Sinem Yıldız'ın programda yaşadığı rahatsızlığın ardından hayatı merak konusu oldu. 3 Mart 1980 tarihinde İstanbul Bakırköy'de doğan Sinem Yıldız, 2025 yılı itibarıyla 45 yaşındadır.

Yıldız, genç yaşlarda bale ve tiyatro eğitimi aldı. Eğitimine Kültür Koleji, Ar-El Koleji ve Yenidünya Koleji'nde devam etti. Üniversite eğitimini ise Maltepe Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü'nde tamamladı.

Kariyerine üniversite yıllarında Show TV'de staj yaparak başlayan Sinem Yıldız, uzun süredir çeşitli televizyon programlarında sunuculuk yapmaktadır. Özellikle Beyaz Magazin programındaki sunuculuğu ile tanınırlığını arttırdı.

