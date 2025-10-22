Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
22 Ekim BUSKİ Bursa su kesintisi programı ve saatleri! Bursa'da sular ne zaman gelecek, saat kaçta?

22 Ekim BUSKİ Bursa su kesintisi programı ve saatleri! Bursa'da sular ne zaman gelecek, saat kaçta?

- Güncelleme:
22 Ekim BUSKİ Bursa su kesintisi programı ve saatleri! Bursa&#039;da sular ne zaman gelecek, saat kaçta?
Su Kesintisİ, BUSKİ, Bursa, Kuraklık, Haber
Türkiye Gazetesi

Bursa'da su kesintisinden etkilenecek ilçeler ve kesinti programı BUSKİ tarafından güncellendi. Bursa Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü (BUSKİ), kuraklık ve azalan su kaynakları ile baraj doluluk oranlarının kritik seviyeler ulaşması nedeniyle 22-28 Ekim tarihleri arasında su kesintisi uygulanacağını duyurdu.

Bursa'da sular ne zaman gelecek, saat kaçta? sorusuna cevap aranıyor. 22-28 Ekim 2025 tarihlerinde Bursa'da su kesintileri sürecek.

BUSKİ tarafından yapılan açıklamada, “Söz konusu planlı su kesintileri, günlük 12 saati geçmemek kaydıyla, merkez ilçelere bağlı mahallelerde dönüşümlü olarak uygulanacaktır. Yapılması planlanan su kesintileri ile günlük 100 bin metreküp su tasarrufu yapılması hedeflenmektedir. Planlı su kesintilerinden Uludağ Üniversitesi, Şehir Hastanesi ve Devlet Hastaneleri etkilenmeyecektir’’ İfadelerine yer verildi. İşte, Bursa 22-28 Ekim 2025 BUSKİ planlı su kesintisi ve ayrıntılar....

22 Ekim BUSKİ Bursa su kesintisi programı ve saatleri! Bursa'da sular ne zaman gelecek, saat kaçta? - 1. Resim

22 EKİM BURSA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK, SAAT KAÇTA?

22 Ekim 2025 Çarşamba günü Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Mudanya, Gürsu, Kestel ve Karacabey ilçelerine bağlı mahallelerde dönüşümlü olarak gerçekleştirilecek. 

22 Ekim BUSKİ Bursa su kesintisi programı ve saatleri! Bursa'da sular ne zaman gelecek, saat kaçta? - 2. Resim

22 EKİM BUSKİ SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER

OSMANGAZİ

Alacahırka(bir kısmı), Alaşarköy, Atıcılar(bir kısmı), Çekirge, Çeltikköy, Demirkapı, Dikkaldırım, Dobruca(köy hariç), Hamzabey, Hüdavendigar, İnkaya(alt kısmı), Kocanaip, Kükürtlü, Mehmet Akif, Muradiye, Namık Kemal, Ovaakça Çeşmebaşı, Ovaakça, Ovaakça Merkez, Ovaakça Santral, Sırameşeler, Yahşibey, Zafer

YILDIRIM

Akçağlayan, Çelebi Mehmet, Değirmenlikızık(üst kısmı), Değirmenönü, Demetevler, Hacivat, İsabey, Karapınar, Mollaarap, Musababa(bir kısmı), Piremir(bir kısmı), Şirinevler, Teferrüç, Umurbey(üst kısmı), Vakıf, Yenimahalle, Yiğitler, Yiğitler Otosansit, Zümrütevler(Çiçek Cad.üst kısmı)

NİLÜFER

19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, Ahmet Yesevi, Altınşehir, Ataevler, Badırga, Badırga Sanayi, Badırga DİKOSAB(Deri), Balat, Barış, Bursa OSB, Büyükbalıklı, Cumhuriyet, Çatalağıl, Çaylı, Doğanköy, Dumlupınar, Ertuğrul, Fethiye, Gökçeköy, Görükle, Işıktepe, İhsaniye, İrfaniye, Karacaoba, Karaman, Konaklı,Kurtuluş(Kocatepe Cad.alt kısmı), Minareliçavuş, NOSAB, Özlüce, Yolçatı, Yüzüncüyıl

MUDANYA

Altıntaş, Bademli(alt bölge), Balabancık, Çağrışan, Çekrice, Eğerce, Esence, Göynüklü, Halitpaşa, Hançerli, Hasanbey, Kumyaka, Mesudiye, Mütareke, Orhaniye, Ömerbey, Söğütpınar, Şükrüçavuş

GÜRSU

Adaköy, Ağaköy, Canbazlar, Hasanköy, İğdir, İstiklal, Karahıdır, Kazıklı, Kumlukalan, Kurtuluş, Yenidoğan, Zafer

KESTEL

Ahmet Vefik Paşa, Esentepe, Kale, Vanimehmet, Yenimahalle

KARACABEY

Hürriyet, İkizce, Karakoca, Muratlı, Orhaniye, Subaşı, Taşpınar

22 Ekim BUSKİ Bursa su kesintisi programı ve saatleri! Bursa'da sular ne zaman gelecek, saat kaçta? - 3. Resim

22 Ekim BUSKİ Bursa su kesintisi programı ve saatleri! Bursa'da sular ne zaman gelecek, saat kaçta? - 4. Resim

22 Ekim BUSKİ Bursa su kesintisi programı ve saatleri! Bursa'da sular ne zaman gelecek, saat kaçta? - 5. Resim

