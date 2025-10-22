Taşacak Bu Deniz ne zaman, hangi kanalda yayınlanıyor?

Düşman iki ailenin bitmek bilmeyen kavgasını anlatan Taşacak Bu Deniz'in ne zaman başlayacağı gündemdeki yerini aldı. Dizinin ilk bölümü bu hafta izleyicisi ile bir araya geliyor. İşte, Taşacak Bu Deniz dizisinin yayın günü...

TAŞACAK BU DENİZ NE ZAMAN, HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın üstlendiği, senaryosunu ise Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı Taşacak Bu Deniz TRT 1'de yayınlanıyor.

Deniz Baysal ve Ulaş Tuna Astepe'nin başrollerinde yer aldığı dizinin ilk bölümü 10 Ekim Cuma günü ekranlara geldi.

TAŞACAK BU DENİZ OYUNCULARI KİMLER?

Taşacak Bu Deniz dizisi oyuncu kadrosunda Ulaş Tuna Astepe (Adil) ve Deniz Baysal (Esme) başrolleri paylaşırken, Burak Yörük, Ava Z. Yaman, Yeşim Ceren Bozoğlu, Onur Dilber, Hakan Salınmış ve Gerçek Alnıaçık gibi isimler yer alıyor.