Küçük bir şirketten kıtaya yayıldı! Çinli çift bebek bezi satarak servet kazandı

- Güncelleme:
Dünya Haberleri

Çinli bir çift, Afrika’daki hijyen ürünleri ihtiyacını fark ederek bebek bezi satışından milyon dolarlık ciroya ulaştı. Küçük bir ihracat şirketiyle yola çıkan ikili, Sunda International Group’u kurarak kıtada büyük bir pazara hitap etmeye başladı. Sosyal medyada övgü toplayan girişimcilik hikayesi, bilgi ve deneyimin birleşince neler başarılabileceğini gösteriyor.

Çin’in önde gelen üniversitelerinden Harbin Mühendislik Üniversitesi mezunu olan Çinli bir çift, Afrika’da bebek bezi satarak milyonlarca dolar kazandı. South China Morning Post’ta (SCMP) yer alan habere göre, yıllık 3,2 milyar yuan (yaklaşık 450 milyon ABD doları yaklaşık 13 milyar Türk lirası) ciroya ulaşan çift, doğru iş fikri ve stratejik planlamayla büyük bir başarıya imza attı.

Haberde, Shen Yanchang’ın mezuniyetinin ardından Nijerya’da satın alma müdürü olarak çalışmaya başladığı, eşi Yang Yanjuan’ın ise mühendislik alanında doçent olduğu belirtildi. Çiftin her ikisi de Harbin Mühendislik Üniversitesi mezunu…

PAZARDAKİ FIRSATI FARK ETTİ

2000 yılında Guangzhou’da küçük bir şirket kuran çift, başlangıçta Afrika’ya temel ihtiyaç malzemeleri ve inşaat ürünleri ihraç etmeye odaklandı. Shen, aşırı sıcak ve sıtma riski nedeniyle Çin’e geri döndü. Ancak Nijeryalı bir tedarikçiden 200.000 ABD doları tutarında büyük bir sipariş alınca, bu pazarda büyük bir fırsat olduğunu fark etti.

Küçük bir şirketten kıtaya yayıldı! Çinli çift bebek bezi satarak servet kazandı - 1. Resim

HİJYEN İHTİYACINA ODAKLANDILAR

Dört yıl içerisinde şirketlerini büyüterek Sunda International Group ismiyle yeniden yapılandıran çift, ilk yurt dışı şubesini Gana’da açtı. Afrika’daki kadınların hala regl dönemlerinde bez parçaları ve yapraklar kullanmak zorunda kaldığını gören çift, bölgede artan hijyen ihtiyacına odaklandı.

Yerel distribütör ve perakendecilerle iş birliği kuran çift, kaliteli ürünleri rekabetçi fiyatlarla sunarak pazarda hızlıca büyüdü. 2050 yılına kadar Afrika nüfusunun 2,5 milyara ulaşması beklenirken, artan orta sınıf ve hijyen farkındalığı bu ürünlere olan talebi daha da artırıyor.

Şirket zamanla ürün yelpazesini genişleterek yetişkin bezi ve diğer hijyen ürünlerini de portföyüne kattı.

Küçük bir şirketten kıtaya yayıldı! Çinli çift bebek bezi satarak servet kazandı - 2. Resim

ÇİNLİ ÇİFTE SOSYAL MEDYADAN ÖVGÜ

Çinli sosyal medya kullanıcıları, çiftin girişimcilik hikayesini övgüyle karşıladı. SCMP’ye konuşan bir kullanıcı, “Diğerleri Afrika pazarına girmekte tereddüt ederken, onlar fırsatları değerlendirdi ve yerel halka uygun ürünler geliştirdi” ifadelerini kullandı. Bir başka kullanıcı ise, “Profesör Yang bilgi birikimini, eşi ise deneyimini ortaya koydu. Birlikte gerçek anlamda başarılı bir iş kurdular” dedi.

