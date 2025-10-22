Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Samsun'da oyuncak ayının içinden uyuşturucu çıktı

Samsun'un Atakum ilçesinde polis ekipleri, oyuncak ayı içerisine gizlenmiş 150 gram kokain ele geçirdi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Atakum ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Samsun'da oyuncak ayının içinden uyuşturucu çıktı - 1. Resim

İkamette yapılan aramada, hassas terazi ile oyuncak ayının içine gizlenmiş 150 gram kokain ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan B.S. (23) emniyete götürüldü.

