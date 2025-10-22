Samsun'da oyuncak ayının içinden uyuşturucu çıktı
3. Sayfa Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Samsun'un Atakum ilçesinde polis ekipleri, oyuncak ayı içerisine gizlenmiş 150 gram kokain ele geçirdi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Samsun'un Atakum ilçesinde oyuncak ayının içine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Atakum ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenlendi.
İkamette yapılan aramada, hassas terazi ile oyuncak ayının içine gizlenmiş 150 gram kokain ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan B.S. (23) emniyete götürüldü.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Abdullah Aydemir