İzmir'de patlama! Ev yıkıldı, bir kişi ağır yaralı

İzmir'in Bayraklı ilçesindeki Doğançay Mahallesi 7197 Sokak'ta bulunan müstakil bir evde henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

1 KİŞİ YARALANDI

Olay sırasında evde bulunan 75 yaşındaki M.D. yaralandı. Yaralı adam, ambulansla İzmir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Patlamanın şiddetiyle evin çatısı çökerken, evin yanındaki iki mermer işletmesinde de hasar oluştu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.