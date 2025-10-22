Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İzmir'de patlama! Ev yıkıldı, bir kişi ağır yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde müstakil bir evde patlama meydana geldi. Olayda 75 yaşındaki M.D.'nin yaralandığı bildirilirken, patlamanın sebebi araştırılıyor.

İzmir'in Bayraklı ilçesindeki Doğançay Mahallesi 7197 Sokak'ta bulunan müstakil bir evde henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İzmir'de patlama! Ev yıkıldı, bir kişi ağır yaralı - 1. Resim

1 KİŞİ YARALANDI

Olay sırasında evde bulunan 75 yaşındaki M.D. yaralandı. Yaralı adam, ambulansla İzmir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

İzmir'de patlama! Ev yıkıldı, bir kişi ağır yaralı - 2. Resim

Patlamanın şiddetiyle evin çatısı çökerken, evin yanındaki iki mermer işletmesinde de hasar oluştu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

